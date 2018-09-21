超夯料理手遊「澳門特別週」開跑！2道澳門菜免費送你做

2018年09月21日 12:14 中時電子報 綜合報導

現在人手一支手機，除了資料隨手可得以及與親友聯繫非常方便外，玩遊戲也成為閒暇之餘的重要消遣！其中，受到全世界廣受歡迎的料理遊戲App「COOKING MAMA:來煮飯吧！」近日與澳門政府旅遊局合作，並於2018/9/17-2018/9/30舉辦澳門特別週，更贈送澳門代表料理「蛋塔」、「非洲雞」給登入的玩家體驗！

澳門特別週贈送的「葡式蛋塔」/澳門旅遊局提供

日本公司OFFICE CREAT Corp.致力於遊戲軟件的策劃、開發、銷售，而這款料理遊戲App「COOKING MAMA:來煮飯吧！」問世於2015年，至今已成為紅遍全世界的手遊，因為操作簡單不複雜，而且畫面鮮豔的色彩以及逼真的料理深受玩家喜愛。去年，澳門獲評為聯合國教科文組織創意城市美食之都，因此澳門政府旅遊局特別與料理媽媽合作並舉辦澳門特別週。

活動期間，遊戲背景以澳門民政總署取景，媽媽的圍裙也設計成大三巴牌坊造型/澳門旅遊局提供

登入的玩家會收到來自澳門的贈禮，分別是澳門的代表料理「蛋塔」與「非洲雞」，讓玩家可以體驗製作過程，還會贈送人物角色的服裝、背景與設計小物配件。澳門的名產蛋塔改編自葡萄牙的傳統點心，主要是將卡士達奶油醬倒入派皮，烤至微焦即可完成；而非洲雞則是大航海時代的產物，加入數種辛香料拌炒的醬汁刷在雞肉上，並用烤箱慢慢烤熟完成。兩者製作程序簡單，完成品更是栩栩如生，滿足感官享受與玩家的料理魂。另外，遊戲也有許多小巧思，像是活動期間的遊戲背景會變成澳門的民政總署，而遊戲角色中媽媽穿的圍裙設計成大三巴牌坊造型，爸爸的帽子設計則是以議事亭前的噴水池為靈感。

在活動期間玩「COOKING MAMA:來煮飯吧！」宛如去了一趟澳門，葡式建築的特色背景以及中華料理融合葡萄牙料理的獨特料理，甚至是大航海時代的中途港食材，都可以在遊戲中體驗到。最近想要出國走跳卻荷包不允許嗎？不妨下載「COOKING MAMA:來煮飯吧！」App來趟澳門之旅，打發時間、抒發壓力，一舉兩得！

(中時電子報)