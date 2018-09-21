女婿駐泰領高薪惹議？ 管碧玲嘆「有理說不清」

2018年09月21日 12:24 中時 郭建伸

綠委管碧玲女婿林子揚因擔任駐泰大使機要惹議，對此，管碧玲今在立法院受訪時表示，林子揚是追隨指導老師童振源很長一段時間後才成為她的女婿，而駐外使節帶著機要去履任也是其來有自，藍綠執政都有出現過，絕對不是特權；但外交部沒有給他詳細資料，讓她只能繼續挨打不知該如何回應，「這是有理說不清，我很為難。」

媒體問管碧玲會不會委屈？她說，不要談委曲，這不是委屈的概念，表示女婿林子揚追隨指導老師童振源很長一段時間，後來才成為她的女婿，強調親人關係是在師生關係之後，「這是有理說不清，我很為難」。

管碧玲也強調，外交部一直告訴她，駐外使節帶著機要去履任，是其來有自，兩黨執政期間都出現過，絕對不是特權，但現在外界都在攻擊她，希望把資料給她看；但外交部說明這一切要由部內說明，資料不給她看，讓她不知道該如何回應，就只能繼續挨打。

管也說，她問過童振源，林子揚是童信任的人，需要在身邊幫忙，且林工作很認真做得很好，這就是她得到的全部資訊，盼現在外界就事論事，不要因為要打她，就變得有理說不清。

媒體追問管，覺得女婿的英文程度如何？管說，駐外工作內容、人力運用，得由駐外使節回答，她如果在這邊說就是自吹自擂。

至於管的女兒日前被指控為了機票艙等而施壓外交部，而外交部還親赴辦公室致歉。管說，她一路忍耐此事，但事實是新舊法令銜接導致誤解，卻被說成是為了艙等震怒而道歉，讓她很冤枉。她說，現在公開說是大家不了解新法令，但這會打到文官，不需要因為已經一年多的事情還去傷害文官。

外交部長吳釗燮上午至議場簽到時，也被媒體追問管碧玲女婿任用問題，但吳僅不斷說謝謝，並沒有多做回應。

(中時 )