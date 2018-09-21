貿易戰打到這群美國人！生活開銷恐大增

2018年09月21日 13:03 中時電子報 何宜玲

貿易戰對於在中國生活的美國人來說，恐怕會讓他們的家庭開支大幅提高，而且這很可能只是開始而已。因為中國對美國進口的600億商品實施報復性關稅中，項目包括了咖啡、蜂蜜和化學清潔劑在內，這些都是美國人賴以為生的必需品。但未來這些美國人可能必須付出更多金錢，才能維持一般的生活開銷。

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導，川普剛剛宣布對價值2000億美元的中國商品採取高關稅以後，北京當局也立刻反擊，將在24日針對600億美元進口商品徵收5-10%關稅。這項報復性舉動，將對在中國生活的美國人產生不小的影響。未來他們必須付出更多費用，才能買到常見的家庭生活用品。恐怕造成這些美國人的生活舒適度大幅縮減。

儘管有些美國人表示他們相信這些東西的品質，還是會繼續購買喜愛和習慣的美國商品。但如果價格急遽上漲的話，就得選擇在歐洲生產的類似產品。

事實上，不只他們成為貿易戰的受害者，未來幾個月很多和中國做生意的美國公司，都必須面臨類似的痛苦選擇。

報導指出，貿易戰對中國領導人習近平的壓力越大，他可能越不願意屈服。因為這關乎面子和屈辱。分析師警告，這也代表貿易戰將會持久而痛苦。

但也有一些知名品牌像是奧利奧(Oreo)餅乾和吉比(Skippy)花生醬，價格不受影響。因為他們已經在中國取得生產執照。

(中時電子報)