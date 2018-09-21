「光輝國慶．閃耀花蓮」雙十國慶 花蓮縣觀光界總動員

2018年09月21日 12:34 中時 范振和

花蓮縣觀光處長彭偉族（右）要求同仁一定要辦好慶祝雙十國慶活動。（范振和攝）

「光輝國慶．閃耀花蓮」慶祝雙十節活動，花蓮縣政府觀光處長彭偉族21日上午邀集各科室同仁研商「好康」活動，俾引進更多的人潮，「這是花蓮人的大事，只許成功，不准失敗！」

彭偉族表示，配合此次雙十國慶，花蓮縣觀光業全體總動員，提出「花蓮住2晚．好禮10選1」等多項「好康」優惠，而在東大門國際觀光夜市暨花蓮市各大商圈都可使用「數位多元支付」，便利又安全。

同時，啟動溫泉專車，推出650元玩1天，有吃有喝可泡湯的優惠。配合雙十國慶，當天東大門夜市提前在下午3點開始營業，提供早到遊客多一個選擇。

彭偉指出，國慶焰火難得在花蓮登場，已造成未演先轟動的盛況，鐵路局為此還增開台北、台東加班列車，旅客可配合住兩晚，欣賞焰火享受各項優惠。

國慶焰火於10月10日晚上8時準時引爆至8時30分，在美崙田徑場則搭配推出焰火晚會，從下午6時至晚上9時邀請縣各國中小學得過獎的10個優質團隊表演，田徑場有400吋的LED電視牆，可與港公司LED電視牆同步連線，焰火、晚會內容都可清楚收視。

「在花蓮港東堤放焰火最棒了，月灣型觀賞帶，視野廣闊。」彭偉族說，國慶焰火在花蓮最佳觀賞地點，從北到南有多處據點，包括港公司內的親水遊憩區廣場、國姓廟出海口等，不一而足。屆時一定會湧入大批人潮，因此，彭偉族叮嚀同仁，要特別留意民眾歡慶雙十的安全環境。

(中時 )