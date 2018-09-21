扁保外就醫成「保證干政」？ 國民黨：蔡總統法務部在裝睡嗎

2018年09月21日 12:27 旺報 潘維庭

保外就醫的前總統陳水扁，近來傳出接受民進黨台北市長參選人姚文智邀請，出任其選舉和未來市政最高顧問，還被爆料邀集「一邊一國連線」成員座談。國民黨發言人洪孟楷21日上午召開記者會表示，陳水扁保外就醫變「保證干政」，蔡英文政府和法務部都在睡覺嗎？再繼續裝睡、假裝看不見，請法務部乾脆關門，別再浪費人民納稅錢。

洪孟楷指出，陳水扁保外就醫期間，不但出席募款餐會、撰寫臉書評論時事、幫兒子站台、接受媒體專訪、擔任選舉顧問、參加政治座談，「不只不像病人、更不像個受刑人，反而越來越像候選人。」

洪孟楷稱，自2015年起，就明令陳水扁保外就醫時，不得從事選舉、站台、跑攤及接受採訪等與治療無關的活動；但2016年開始，陳水扁不斷挑戰法律底線，即便之後法務部為其再設「四不」條例，全都如同虛設，法律尊嚴蕩然無存，「為何遇到陳水扁就轉彎？」，這難道就是蔡英文的司法改革嗎？

再者，洪孟楷提出，陳水扁昨天參與民進黨議員的參選座談活動，要問民進黨主席蔡英文，與貪汙犯站在一起，就是民進黨提名的候選人的「台灣價值」嗎？還是在這些議員參選人的心目中，寧願跟受刑人合照，也不願意站在蔡英文身邊，怕被拖累選情？還是陳水扁才是現在的地下主席？

洪孟楷也問蔡政府，「一個被受刑人看破手腳的政府，就是一個無能的政府。不敢得罪陳水扁，為何不乾脆特赦他呢？」他指出，不要以為不特赦就可以騙中間選民，台灣的法治因蔡政府縱容、姑息陳水扁而蕩然無存，若依然視而不見，就是台灣民主法治最大的罪人。

(旺報 )