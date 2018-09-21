韓男酒後性侵未穿內褲女同胞 認錯賠錢緩刑

來台旅遊韓籍男酒後性侵同團女子。(示意圖／ 達志影像)

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中時

一名韓國籍男子與親友團來台參加友人婚宴，一行人飲酒作樂後，乘同行女子酒醉，在投宿的商旅性侵得逞，案經台北地方法院審理後，涉及性侵的韓男賠償被害人韓圜4800萬元，折合新台幣約132萬元，合議庭依乘機性交罪韓男有期徒刑2年，緩刑5年，還得向我國國庫付10萬元，並在刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決指出，韓國籍男子YANG，與被害女子，分別受邀與韓國親友團一同來台參加友人婚禮，去年12月1日入住台北市建國北路一家商旅，兩人分住隔壁房。同月2日晚間8時許，YANG先在商旅附近飲酒，再回商旅續攤，被害人因飲酒過度，被攙扶回房；翌（3）日凌晨2時許，YANG發現女方房門未上鎖，就穿著內褲到女方房間，褪去她的長裙，因女方沒穿內褲睡覺，就直接性侵，被害人因感覺下體疼痛而驚醒，YANG就趁隙逃脫。被害人後來透過駐台北的韓國代表部報警處理，循線查悉上情。

北院審理時，YANG認罪，當庭向被害人鞠躬、道歉並和解，賠償韓圜4800萬元，換取被害人願意原諒，並表示不要被告坐牢。合議庭認為，YANG不是預謀犯罪，參酌他審理時已坦承所有犯行的犯後態度，認依其犯罪情狀顯可憫恕，所犯刑法乘機性交罪，是最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，科以最低刑度，與其本件所犯情狀比例衡量仍嫌過重，客觀上足以引起一般同情，特別引刑法第59條規定酌減刑度，判刑2年，緩刑5年，還得向我國國庫付10萬元。因YANG是外籍人士，在刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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(中時 )

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