家暴殺人！ 虐死女童惡姨丈遭起訴

未滿五歲的林姓小女童，22日被緊急送往醫院開刀搶救，最後仍於隔日下午傷重宣告不治。（謝瓊雲翻攝）

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中時

今年5月間，發生在彰化縣田尾鄉、未滿5歲的林姓女童遭凌虐致死案，彰化地檢署近日偵結將楊姓姨丈依家暴殺人罪起訴。

起訴書指出，去年5月3日起，當時年僅三歲多的女童改由住在田尾鄉的蕭姓阿姨和姨丈夫妻監護，今年4月初起至5月15日之間，楊男開始因不滿女童學習緩慢，以每2、3天一次的頻率施虐，對女童的臉、手、胸口、腹部、雙腳膝蓋、臀部等處又打又掐又捏，或出腳踢踹、推撞桌角，甚至拿衣架、抓耙子，出拳打頭。每次虐待最長達一小時，期間累計13次，導致女童全身傷痕累累，布滿新舊傷痕。

5月22日當天凌晨1點多，楊男僅因女童無法清楚背誦出蕭姓阿姨的手機號碼開始發怒，加上楊男因長期背負家庭經濟壓力無處宣洩，竟因此情緒失控，竟先以拳頭重擊女童左側上方頭部3、4次，接著又推她去撞房間衣櫥，女童痛得哇哇大哭；心狠的楊男竟直接將女童高舉，以雙手抓住她的左手、左腳，直接自其肩膀高度往下、反覆重摔於地板彈簧床墊上。

女童不堪被反覆從高處拋擲落下，導致左側顱底急性硬腦膜下腔出血、有血塊，當場奄奄一息趴臥不起，並開始出現抽搐倂昏迷之瀕死狀態。一直在旁旁觀、無力制止的蕭女見狀，驚覺有異，立即將女童送往醫院，雖經緊急開刀搶救，最後仍因身體嚴重受虐、併顱內出血及急性呼吸衰竭等傷害，引發腦疝氣、壓迫腦幹，在加護病房觀察至23日下午四點半多不治死亡，引發社會譁然。

(中時 )

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