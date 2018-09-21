空軍育「鷹」專家轉任安捷飛航訓練中心 培育人才

2018年09月21日 12:35 工商 張佩芬

安捷飛航訓練中心成立滿4周年，歡喜迎接超強飛行教官加入教學陣容！素來有「插管朱」美譽之稱的朱偉民教官，終身以飛行為職志，今年2月自空軍官校退役，選擇退而不休，轉戰安捷，持續貢獻自己的飛行教學專長，準備為民航產業培育明日飛行新星，培育更多優秀民航機師人才！

朱教官9月17日正式至安捷報到，安捷總經理高健祐表示：「這麼優秀的人才，絕對不能被埋沒！能聘請朱教官任教，借重他的長才，安捷可說如虎添翼！未來肯定大幅提升安捷的教學能量，絕對是學員的福氣。」

退休以後，還能來安捷繼續從事飛行教學工作，朱偉民教官自己也十分地開心。依空軍規定，飛行教官年滿55歲必須退役，而熱愛飛行教學的朱偉民，決定持續奉獻自己的教學專長與經驗。「我自己熱愛飛行、身體也還OK，而且對教學很有熱忱，對飛行也是非常有興趣。」志在教學的朱教官表示：「教學就是我的心願，未來能教多久，就教多久！」

號稱「插管朱」的朱偉民，在空軍官校任職期間，據說學生資質再魯鈍，只要經過他的一番指點，都能順利完成飛行訓練，能夠因材施教的優秀教學能力，在官校蔚為佳話。對此，朱偉民只是謙虛地表示：「有些學生真的就是完全沒有飛行能力，怎麼教也教不起來，這種事情本來就沒有百分之百。不過，有更多的學生其實只是還沒開竅，我教學經驗比較豐富，只要幫他開了竅，後面就能學得很快。」

朱偉民民國79年開始擔任飛行教官，作育英才，桃李滿天下，28年來為國軍催生上百名飛行員，部分學生退役後，跨足民航產業，在各家航空公司擔任機長職務；有些學生，則持續留在空軍服務，大多都已官拜上校，明年甚至有學生準備升遷少將。

談到空軍人才養成及民航產業機師培育的差異，朱偉民認為，縱然教學對象不同，但基本目標仍萬變不離其宗，安全永遠是第一考量！朱教官表示，軍方訓練的學生，主要為了作戰需求，學生必須要有企圖心、而且懂得冒險犯難，但民航機師主要是提供載客服務，「飛行安全」絕對是第一要務，未來的教學，也會特別將飛安的觀念及技術紮根在學員身上。

朱偉民對自己有信心，期許未來能盡可能提供協助及輔導，幫助每一個懷抱飛行夢想而來到安捷學飛的學員們，都能激發自己的飛行潛能、順利完成訓練、取得飛行執照，朱偉民表示：「助人為快樂之本，幫學員完訓，就有一種莫名其妙的成就感！」目前，轉戰安捷的朱偉民，正在接受教官訓練，預計明年1月完訓，2月就能順利上線教學，投入機師培育的陣容行列。

總經理高健祐表示，安捷成立的首要目標，就是專門為航空公司培育優秀飛行人才，所以聘用學、術科教官的標準格外嚴謹，並強調維持最佳的師生比例，才能給學員最好、最專業的學習。

安捷的飛行教官陣容堅強，一方面挖角世界各國最優秀的飛行教官，找來6名分別來自義大利、以色列、日本、挪威、德國及美國的教官，打造國際級飛行學校；另一方面，為了栽培在地人才，一共培育並晉用6名傑出的本國籍教官，未來朱偉民教官上線教學以後，安捷將有13名飛行教官，肯定能為台灣培育更多專業優秀的飛行員。

(工商 )