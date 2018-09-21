台南》「台獨教父」紀念公園啟用 黃偉哲：藍營勿過度政治化

台南市政府斥資3500萬元在七股龍山興建黃昭堂紀念公園，21日上午正式啟用，包括總統府祕書長陳菊、國策顧問黃崑虎、台南市府代理市長李孟諺、立法委員黃偉哲、內政部次長陳宗彥、黃昭堂的弟弟黃昭雄，及長子黃正澄皆與會參加啟用典禮。（李其樺攝）

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台南市政府斥資3500萬元在七股龍山興建黃昭堂紀念公園，21日上午正式啟用，包括總統府祕書長陳菊、國策顧問黃崑虎、台南市府代理市長李孟諺、立法委員黃偉哲、內政部次長陳宗彥、黃昭堂的弟弟黃昭雄，及長子黃正澄皆與會參加啟用典禮。（李其樺攝）
民眾和參加來賓向黃昭堂銅像獻花。（李其樺攝）

台南市政府斥資3500萬元在七股龍山興建黃昭堂紀念公園，21日上午正式啟用，包括總統府祕書長陳菊、國策顧問黃崑虎、台南市府代理市長李孟諺、立法委員黃偉哲、內政部次長陳宗彥、黃昭堂的弟弟黃昭雄，及長子黃正澄皆與會參加啟用典禮。

黃昭堂終生從事台獨運動，有「台獨教父」之稱，黃昭堂紀念公園也是全台首座紀念台獨人士的公園，今天上午台南市府舉行啟用儀式，引發各界矚目。

李孟諺表示，台南市政府透過歷史名人委員會審議通過黃昭堂紀念公園興建事宜，全台南有191位名人，市府除了針對名人故居予以掛牌表彰致意，另有20幾位名人有設立相關園區或公園，如音樂領域相關的許石先生，也針對不同國籍如日本籍的八田與一、濱野彌四郎，甚至包含國民黨黨國大老朱玖瑩因書法上有特別貢獻被選入。

李孟諺強調，市府對歷史名人的表彰是不分國籍、涵蓋各種專業，且不分黨籍，只要任何對台南有貢獻的名人都加以表彰和感謝。

黃偉哲認為，黃昭堂紀念公園不僅是紀念黃昭堂，而且是為濱海地區提供休憩的公園，兼具紀念、遊憩等多樣功能，市府花3千萬興建紀念公園事實上並不浪費。如果從政治層面來解讀，先總統蔣公和蔣經國副總統也有許多紀念設施和場地，藍營不需要泛政治化，「只准藍軍紀念，不准綠營紀念，這樣是有點偏差的」。

另外，當天上午國民黨市議員參選人蔡旻峰開宣傳車到場表達訴求，被警方隔離於會場數百公尺外，並未影響活動進行。

(中時 )

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