iPhone XS預約成長3成 9月將成為單月手機銷量最高

德誼數位總經理趙億南（右）表示今年iPhone XS系列2支新機的預約數字，已經比去年的iPhone X成長2到3成。（德誼數位提供）

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今迎來全新蘋果的iPhone XS系列開賣，作為蘋果台灣最大專賣店經銷商的德誼數位今也同步開賣新機，德誼數位總經理趙億南就表示，今年iPhone XS系列2支新機的預約數字，已經比去年的iPhone X成長2到3成，最受歡迎的為iPhone XS Max的256GB 金色版，而且以舊換新的消費者比率相當高，iPhone 7以前的用戶換新機的比例就占約7成，顯示舊換新的需求甚高，因此預計成績會超越iPhone X，「看好iPhone本月能刺激手機市場，9月將有機會成為今年單月手機銷售量最高的一個月。」

而下個月就將輪到iPhone XR的開賣，趙億南就表示對於該款手機也相當有信心，在德誼數位的Facebook及官網預約調查中，就發現調查中7成的消費者有購買iPhone XS系列的意願，「預計iPhone XR的銷售狀況將比iPhone 8加iPhone 8Plus好，相信將有3成以上的成長。」，而在去年iPhone 8系列的銷量比iPhone X好，換言之今年的iPhone XR有機會超越去年iPhone X的銷量，另外趙億南也透露，期望全新具備的心電圖等全新功能的Apple Watch Series 4將可在今年內上市。

另外德誼數位也發現今年首波女性的預約購機比例高達57%，而且也看好百貨門市的銷售市場，因此針對女性推出專屬百貨活動優惠，即日起到台北SOGO復興門市買iPhone XS系列新機，即可獲得雅詩蘭黛等禮物組合，另外還有引進女性風格粉嫩周邊配件，預估女性消費者將再成長2成，帶動此次iPhone新機系列整體業績預計將上看30%成長，加上此次新機的價格較高，預計購買DE Care人損保固的銷量也預計將有2到3成的成長，德誼數位2018年第四季預估也較去年同期有30%的躍進。

(中時 )

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