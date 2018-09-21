甲午戰爭遭日擊沉 清末經遠艦遺骸於大連現蹤

2018年09月21日 13:02 中時電子報 李靖棠

據新京報報導，大陸國家文物局水下文化遺產保護中心、遼寧省文物考古研究所、大連市文物考古研究所等多單位聯合，從7月份起、在遼寧大連莊河海域，開展水下考古調查任務，成功尋獲於甲午海戰（1895）中遭日本擊沉、清末北洋艦隊之一的經遠艦「骸骨」，這是繼先前尋獲「致遠艦」後、大陸官方和學界再次發現甲午戰爭沉船。

大連發現甲午海戰沉艦"經遠艦"!

經大陸國家文物局介紹，經遠艦考古工作是結合地方文獻紀錄、聲納和潛水員實地探尋，才找到已呈現上下顛倒且被海沙覆蓋的船身，位於水下12公尺的海床上；團隊透過抽沙、讓船身遺骸逐漸露出，並在本月15日、於船身週邊發現一枚刻有「經遠」的木質字牌，藉此確認該艦的真實身份。

刻有「經遠」二字的木質字牌。（圖/大陸國家文物局水下文化遺產保護中心）

調查團隊更發現，艦體前方保存了艏柱、錨鏈、舷板等遺跡，週邊有大量散落的艦體構件。並逐步清理出多類遺物500餘件，包括鍋爐、斜桁、舷窗、艙門、鐵甲堡襯木等艦體結構，毛瑟步槍子彈、左輪手槍子彈、37毫米炮彈、47毫米炮彈等武器裝備，此外，還發現了53毫米格魯森炮彈、120 毫米炮彈引信等武器，這都不是經遠艦出廠原裝，初步推測應為海戰前緊急添置的裝備。

在水下尋獲、經遠艦遺留的毛瑟步槍子彈、左輪手槍子彈、37毫米炮彈、47毫米炮彈等多種文物。（圖/大陸國家文物局）

由德國「伏爾鏗造船廠」（Vulcan AG）所建，造價86萬5千兩銀的經遠艦，是當年李鴻章和英國人海關總稅務司赫德發生矛盾後的「產物」。屬於裝甲巡洋艦的經遠號，還有一艘姊妹艦-來遠號，排水量為2,900噸、船身全長82.4公尺、擁有4座燃煤鍋爐，最高時速可達28公里（15節）。擁有德國克虜伯製的火砲多枚、並有4具14英吋的魚雷發射管，但受到經費限制，造成經遠艦的設計被迫放棄大口徑火砲和防護裝置，為軍艦留下隱患。

當甲午黃海海戰開打時，時任經遠號管帶、留學英國的將領林永昇，英勇地帶領略顯老態的經遠艦殺敵，曾多次命中日本軍艦赤城號，但在致遠艦衝撞未果沉沒後，遭到四艘日艦圍攻砲擊，林永昇與大副、二副先後中彈殉國，經遠號最終也因為大火延伸彈藥庫爆炸，於黃海外沉沒收場。林永昇於戰後因英勇戰功，讓清廷照提督例撫卹，追贈太子少保。

(中時電子報)