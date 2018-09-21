貧血缺鐵 小心血糖值跟著上升

貧血缺鐵，會影響血糖的表現，醫師建議，糖尿病患或血糖值偏高者，如果又有頭昏等貧血症狀，最好做一下血液檢驗。（照片／魏怡嘉攝）

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一名53歲男性糖尿病患者，近期追蹤時血糖值為在標準值之內，但是糖化血紅素明顯增高達8％，超出控制目標5％~7％，經醫師詳細問診才得知，患者最近幾個月痔瘡經常出血，雖已接受治療，但常感到頭暈虛弱，檢驗發現有缺鐵性貧血，原來是因為貧血導致糖化血紅素升高，給予鐵劑服用，配合糖尿病的治療，血糖值逐漸獲得改善。

書田診所家醫科主任醫師何一成指出，血糖是指血液中的葡萄糖濃度，而糖化血色素是檢測紅血球中血色素與葡萄糖聯結的百分率，糖化血色素可反映出最近1～3個月葡萄糖的濃度，當有貧血問題時，會影響糖化血紅素的準確性。

何一成表示，相關研究指出，缺鐵性貧血會干擾糖化血紅素的數值檢查，使糖化血紅素的數值升高，此外，如果罹患再生不良性貧血，糖化血紅素也會被高估，這兩種貧血可能降低紅血球的新生成，使得紅血球中血色素與葡萄糖有較多時間聯結，使得檢驗數值上升。

但有貧血問題，糖化血紅素並非都是升高，何一成指出，海洋性貧血與溶血性貧血，可能降低紅血球的存活時間，使得紅血球中血色素與葡萄糖較少時間聯結，因此在檢測糖化血紅素時，數值會比血糖真實情況低。

由於貧血會影響糖化血紅素的數值，何一成強調，如果糖尿病患或血糖值偏高者，同時也疑似出現貧血症狀如頭昏、虛弱、皮膚蒼白等，應妥善診斷，才能正確判讀血糖值，此外，如果有先天性的貧血如海洋性貧血，也應在就醫時一併告知醫師，建議最好還是養成自我定時量測血糖的習慣，就醫時供醫師參考與糖化血紅素數值對照，才能準確評估血糖變化

(中時 )

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