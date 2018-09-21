幫詐騙集團領10個包裹 18歲車手遭逮

2018年09月21日 13:23 中時 呂筱蟬

桃園市一名剛滿18歲的林姓男子，涉嫌幫助詐騙集團跑腿，負責收取銀行存簿及提款卡，犯案10次被警方鎖定遭逮捕，不法所得5000元，警方訊後依刑法詐欺罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，林男接受詐欺集團指示到超商領取包裹，再依照詐騙集團所指示的地點丟包，並拿取該次酬勞，集團以論件計酬方式，每接收1份包裹，林男便可獲得500元的酬勞。

桃園市楊梅警分局獲報展開警力部屬，便衣員警於20日晚間9時許，在楊梅區楊湖路一家超商內，當場查獲正在幫詐騙集團收取銀行存簿及提款卡的林男，他供稱，因沒就學想要上班，曾多次投遞求職履歷，結果月前有人透過LINE方式跟他聯繫，對方表示只要協助去超商收取包裹，再交給「主管」就有錢可賺，於是從入行至今先後領取10件包裹並到指定地點丟包成功。

警方表示，現在詐騙集團會透過便利暢通的物流宅配方式，誘騙被害人寄送銀行存簿及提款卡，以規避警方查緝，除呼籲民眾要格外小心，不要因聽信詐騙集團的說詞，便將辛苦錢匯到詐騙集團人頭帳戶。同時呼籲求職者，找工作要謹慎，天下沒有白吃的午餐，也希望超商等物流從業人員，如有發現提款車手、詐騙集團收簿手等可疑對象，能盡快向警方通報舉發。

(中時 )