MLB》渥特2戰扛3轟 洋基寫下傲人紀錄

2018年09月21日 12:59 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基隊21日雖以6比11敗給紅襪隊，但此役渥特（Luke Voit）轟出個人本季第11轟，一棒締造2個紀錄，洋基成為史上首支單季有12人開轟雙位數的球隊，不僅如此，洋基更有機會挑戰水手隊於1997年創下的大聯盟單季最多264轟紀錄。

渥特20日於對上紅襪的比賽扛出單場雙響炮，助洋基追平2012年寫下的隊史單季最多245轟紀錄，21日他2局下又將球送出全壘打牆外，不但刷新隊史單季開轟數，更成為本季洋基第12位全壘打數上雙的球員。

除了渥特外，洋基本季開轟至少10發的還有史坦頓(Giancarlo Stanton) 、葛瑞果里斯(Didi Gregorius) 、賈吉(Aaron Judge) 、安杜亞(Miguel Andujar)、席克斯(Aaron Hicks)、托瑞斯( Gleyber Torres)、桑契斯(Gary Sanchez)、賈登納(Brett Gardner) 、柏德(Greg Bird)、 羅麥(Austin Romine)、華克(Neil Walker)。

21日洋基不只渥特夯出全壘打，「怪力男」史坦頓也在4局下擊出滿貫炮，球隊本季全壘打數量來到247，再18轟就能刷新大聯盟的單季單隊最多264發全壘打紀錄。

(中時電子報)