台中》喊要贏10萬票！林佳龍：政績是最好的民調

台中市長林佳龍出席霧峰INGO揭牌活動時對「贏10萬票」做出回應。(林欣儀攝)

友善列印
中時

繼之前媒體民調指國民黨參選人盧秀燕微幅領先，民進黨參選人林佳龍又喊出要贏10萬票。林佳龍21日出席霧峰INGO揭牌活動時表示，政績是最好的民調，日前有些民調有誤導之處，自己應忠實呈現內部民調與各項評估。

盧秀燕陣營指出，林佳龍對民間各大機構做的民調、只要不利於他的都說是誘導，反倒他自己陣營做的民調就不容質疑，民調袓師爺稱號也真的是平時看不見、選舉就廣為人知，且只要是是反駁、質疑的，統統歸類是假消息、假新聞。

林佳龍表示，他在台中10年謀一劍，執政4年來深入基層、625里走透透，這些建設作為都讓市民有感，「要服務眾人的人應平時要看得見人，不是選舉才出來」。林佳龍並舉自己到建國市場為例，是因為每個月去、攤商對市府做的事滿意，才會熱情相待。

「讓人看得見，建設也看得見，是最好尋求支持的民意調查！」林佳龍強調，4年來推動的建設讓市民感受到大台中在進步，讓大台中合併後、人民從先前的失望到現在轉為希望，選票多少要開出來才知道，但「贏10萬票」的說法是忠實呈現內部民意調查與各項評估都穩定領先中。

盧秀燕陣營發言人張又仁指出，林佳龍身為市長，在區里走透透是天經地義的，也請林市長回應他為何叫基層公務員放下一般性、不重要的業務，要去為他的選舉發展組織拉票？

對於建國市場一事，張又仁說，盧團隊檢視媒體畫面，發現由經發局主辦的建國市場2周年慶活動，眾人竟依字排開高喊林市長凍蒜，到底是市場生日或競選活動？難道林佳龍又要推說是市場自治會的行為、與市府無關？

(中時 )

新北》反深澳電廠快閃 批綠營用… 921國家防災日 蔡英文：一年內完…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。