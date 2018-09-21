台中》喊要贏10萬票！林佳龍：政績是最好的民調

2018年09月21日 13:24 中時 林欣儀

繼之前媒體民調指國民黨參選人盧秀燕微幅領先，民進黨參選人林佳龍又喊出要贏10萬票。林佳龍21日出席霧峰INGO揭牌活動時表示，政績是最好的民調，日前有些民調有誤導之處，自己應忠實呈現內部民調與各項評估。

盧秀燕陣營指出，林佳龍對民間各大機構做的民調、只要不利於他的都說是誘導，反倒他自己陣營做的民調就不容質疑，民調袓師爺稱號也真的是平時看不見、選舉就廣為人知，且只要是是反駁、質疑的，統統歸類是假消息、假新聞。

林佳龍表示，他在台中10年謀一劍，執政4年來深入基層、625里走透透，這些建設作為都讓市民有感，「要服務眾人的人應平時要看得見人，不是選舉才出來」。林佳龍並舉自己到建國市場為例，是因為每個月去、攤商對市府做的事滿意，才會熱情相待。

「讓人看得見，建設也看得見，是最好尋求支持的民意調查！」林佳龍強調，4年來推動的建設讓市民感受到大台中在進步，讓大台中合併後、人民從先前的失望到現在轉為希望，選票多少要開出來才知道，但「贏10萬票」的說法是忠實呈現內部民意調查與各項評估都穩定領先中。

盧秀燕陣營發言人張又仁指出，林佳龍身為市長，在區里走透透是天經地義的，也請林市長回應他為何叫基層公務員放下一般性、不重要的業務，要去為他的選舉發展組織拉票？

對於建國市場一事，張又仁說，盧團隊檢視媒體畫面，發現由經發局主辦的建國市場2周年慶活動，眾人竟依字排開高喊林市長凍蒜，到底是市場生日或競選活動？難道林佳龍又要推說是市場自治會的行為、與市府無關？

(中時 )