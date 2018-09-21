彰化羊肉節29日伸港農會登場 1萬2000美食吃免驚

彰化縣政府舉辦羊肉節，29日在伸港鄉農會登場，現場準備1萬2000分羊肉湯、羊肉米糕等，讓大家吃免驚。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
彰化縣政府舉辦羊肉節，29日在伸港鄉農會登場，現場準備1萬2000分羊肉湯、羊肉米糕等，讓大家吃免驚。（吳敏菁攝）
彰化縣政府舉辦羊肉節，29日在伸港鄉農會登場，現場準備1萬2000分羊肉湯、羊肉米糕等，讓大家吃免驚。（吳敏菁攝）

秋風起又叫人懷念起羊肉爐溫補的美味，彰化縣不只溪湖羊肉爐享譽天下，不少鄉鎮羊肉也都出了名，彰化縣政府訂於29日在伸港鄉農會供銷部舉辦「2018彰化羊肉節暨彰化健康豬肉推廣活動」，現場免費提供4000分羊肉湯、4000分羊肉米糕和4000分豬肉香腸，許多人都食指大動了，準備衝啊！

祕書長賴振溝表示，過了中秋就是進補的好時機，秋冬進補一定會想到羊肉，彰化縣政府每年輪流各鄉鎮舉辦羊肉節，引領大家一起品嘗不同地方、最鮮的滋味，今年和肉品市場、農會配合時令在中秋節後的9月29日，在伸港鄉農會登場，現場有好玩

、好吃、好看的節目活動。

農業處長黃碧海表示，彰化縣肉品市場為國內最大羊隻拍賣與屠宰市場，且擁有全國最專業、最大量的羊隻屠宰專線，今年度彰化縣可供屠宰肉羊隻頭數達1萬5000頭

，佔全國可供屠宰肉羊頭數達21％；配合行政院農委會推動國產羊肉溯源認證、合法屠宰肉品，以嚴格的程序把關肉品安全，讓民眾能安心消費購買最新鮮、最優質國產羊肉及彰化健康豬肉。

在中醫養生觀念，羊肉性溫熱、補氣滋陰，是最能滋養人體的優質肉品；現代醫學認為，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白，在秋冬之際、溫差變化劇烈季節，羊肉是最適合進補的養生食材。

今年羊肉節，還呈現了羊肉、羊奶的諸多風味料理，有新開發的羊奶冰淇淋、羊奶饅頭、羊奶酪，除了安排精彩的表演節目，還準備羊肉湯、羊肉米糕、豬肉香腸等，共1萬2000分提供免費吃免驚，一起大飽口福。

(中時 )

貧血缺鐵 小心血糖值跟著上升 宗教挹注教育資源 天壇連發24年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。