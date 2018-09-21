彰化羊肉節29日伸港農會登場 1萬2000美食吃免驚

2018年09月21日 13:21 中時 吳敏菁

彰化縣政府舉辦羊肉節，29日在伸港鄉農會登場，現場準備1萬2000分羊肉湯、羊肉米糕等，讓大家吃免驚。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦羊肉節，29日在伸港鄉農會登場，現場準備1萬2000分羊肉湯、羊肉米糕等，讓大家吃免驚。（吳敏菁攝）

秋風起又叫人懷念起羊肉爐溫補的美味，彰化縣不只溪湖羊肉爐享譽天下，不少鄉鎮羊肉也都出了名，彰化縣政府訂於29日在伸港鄉農會供銷部舉辦「2018彰化羊肉節暨彰化健康豬肉推廣活動」，現場免費提供4000分羊肉湯、4000分羊肉米糕和4000分豬肉香腸，許多人都食指大動了，準備衝啊！

祕書長賴振溝表示，過了中秋就是進補的好時機，秋冬進補一定會想到羊肉，彰化縣政府每年輪流各鄉鎮舉辦羊肉節，引領大家一起品嘗不同地方、最鮮的滋味，今年和肉品市場、農會配合時令在中秋節後的9月29日，在伸港鄉農會登場，現場有好玩

、好吃、好看的節目活動。

農業處長黃碧海表示，彰化縣肉品市場為國內最大羊隻拍賣與屠宰市場，且擁有全國最專業、最大量的羊隻屠宰專線，今年度彰化縣可供屠宰肉羊隻頭數達1萬5000頭

，佔全國可供屠宰肉羊頭數達21％；配合行政院農委會推動國產羊肉溯源認證、合法屠宰肉品，以嚴格的程序把關肉品安全，讓民眾能安心消費購買最新鮮、最優質國產羊肉及彰化健康豬肉。

在中醫養生觀念，羊肉性溫熱、補氣滋陰，是最能滋養人體的優質肉品；現代醫學認為，羊肉富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白，在秋冬之際、溫差變化劇烈季節，羊肉是最適合進補的養生食材。

今年羊肉節，還呈現了羊肉、羊奶的諸多風味料理，有新開發的羊奶冰淇淋、羊奶饅頭、羊奶酪，除了安排精彩的表演節目，還準備羊肉湯、羊肉米糕、豬肉香腸等，共1萬2000分提供免費吃免驚，一起大飽口福。

(中時 )