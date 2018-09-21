921國家防災日 蔡英文：一年內完成災害預警機制

總統蔡英文赴國軍松山基地指揮部空運大樓出席「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」。(內政部提供)

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彭媁琳

總統蔡英文今（21）日上午前往國軍松山基地指揮部空運大樓出席「107年度國家災防日:大規模震災消防救災動員演練」，未來將加強與民眾的災害風險溝通，用民眾理解的話來傳遞訊息，這些改革措施會在一年內完成規劃，明年九二一國家防災日驗收成果。

蔡英文表示，假定災害來演練，是為了從發生過的災害中，記取歷史教訓，更是為未來可能的災害，做好最佳準備。明（108）年是921地震20週年，也是莫拉克風災10週年。身處台灣，千萬不能忽視重大自然災害發生的可能性。

另外一方面，在極端氣候影響下，台灣也必須嚴肅面對大規模、複合型災害的風險。最近一段時間，無論是台灣823水災、鄰近日本的水患和震災、或是更多國家的類似經驗，都說明了，極端氣候下的災害預防與整備，是全球性的重要課題。

蔡英文指出，823水災及本（9）月初北部大豪雨，突顯出台灣災害應變體制仍有更進一步強化的空間。因此，在國家防災日這一天，她要呼籲政府同仁、國人同胞、還有媒體朋友，攜手合作，一起來面對大規模災害和極端氣候帶來的挑戰。

在政府部門方面，當務之急是提升災防體系位階、強化橫向聯繫及整合。她將委請行政院盤點現有防災體系還可以更精進、更快速應變的地方，逐步建構一體化「全災型應變體系」。無論震災、風災或水災發生時，中央部會和地方政府之間，都要有共通的作業標準，即時流通資訊、妥善分工合作。

她強調，與應變同樣重要的是預防。為了因應難以精準預測的超級大雨，我們必須在國土規劃中落實防災設計，也必須加強災害的風險溝通，用民眾容易理解的話來傳遞訊息。這些通盤檢討與改革措施將會在一年內規劃完成。明年國家防災日就是驗收成果的時刻。

(工商 )

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