日職》王柏融挑戰東瀛野球？ 就連日媒也關注

連續2天有日本球探到場觀察王柏融比賽。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

19、20日連2場比賽都有日職球探到桃園球場關注Lamigo桃猿王柏融，不只多支日職球團對王柏融有興趣，就連日本媒體也對這位台灣打者的未來動向感到好奇。

王柏融自加入Lamigo後就展現優異打擊能力，新人球季2015年球季29場出賽111打數就擊出36支安打包括9發全壘打貢獻29打點，打擊率3成24，該年Lamigo為年度總冠軍，王柏融更以新人之姿獲選為台灣大賽勝方優秀球員。

接下來2個球季王柏融的打擊率均突破4成，2016在年度頒獎典禮收下6項個人獎項、2017球季更囊括7獎。

日職不少球隊都對王柏融有濃厚的興趣，據了解，福岡軟銀鷹、阪神虎以及歐力士猛牛球團皆曾派出球探來台觀察王柏融，19、20日Lamigo於主場的比賽，更是連2天有日本球探於本壘後方觀戰。

據日媒《Daily Sports》報導，歐力士的防守雖然不錯，但是打擊率略顯低迷，目前與同處太平洋聯盟的龍頭西武獅相比，得分差距超過200分，因此加強打擊顯然是歐力士的首要課題。

為了補強球隊的火力，歐力士2度派員來台觀察王柏融，不過面對日本媒體的詢問，歐力士球團僅回應：「只是一般性的調查，也是一種禮貌性的拜訪。」

(中時電子報)

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