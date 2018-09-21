聘用林子揚當駐泰諮議 童振源：一切合法 與管碧玲無關

2018年09月21日 13:58 中時電子報 邱文秀

聘用學生林子揚當駐泰辦事處諮議惹議，駐泰代表童振源稍早又在臉書為林子揚抱不平。童振源說，基於業務需要，聘用林子揚一切都合法、符合規定，與管碧玲委員沒有關係。並說「子揚擔任本人的機要秘書是我個人基於業務需求請他幫忙，他的專業能力不僅沒有問題，而且對我在泰國推動業務的幫助非常大。」

駐泰代表童振源聘用學生林子揚當駐泰辦事處諮議惹議，他今日再度於臉書為愛徒「子揚」抱不平，通篇滿滿的「子揚」，顯示師生關係十分良好，並表示一切與民進黨立委管碧玲無關。

童振源表示，「基於業務需要，『子揚』擔任我的機要秘書一切都合法、符合規定，與管碧玲委員沒有關係，請部分媒體不要再捕風捉影、刻意扭曲管委員運用特權。」

童振源解釋，此種機要秘書制度在過去不同政黨執政時代業已存在，一切進用皆依規定辦理。昨天，外交部再度公開說明，「子揚」的人事進用與待遇一切合法，「子揚」是以機要性質任用的聘用諮議，得免經公開甄審，可以由國內遴聘至泰國代表處服務的聘用人員，其待遇也是按照外交部外派人員的規定，「其專業能力是否符合職務所需，由館長自行認定」，並均於聘用契約內訂定「須隨同離職」的約文。

童振源並特別聲明，「子揚」擔任我的機要秘書，與管碧玲委員無關。請「子揚」擔任我的機要秘書是基於他的工作能力與彼此的信任與熟悉關係。

他並表示，在行政院擔任發言人時，便請學生「子揚」到行政院幫忙、擔任機要秘書。「子揚」是我的博碩士班指導學生。那時候，「子揚」和管委員的家庭毫無關係。我轉任國安會諮詢委員時，也請「子揚」隨著我到國安會擔任機要秘書。

他解釋，當我要外派到泰國時，我再請「子揚」協助，一起到泰國擔任我的機要秘書，協助聯繫與溝通相關行程安排、協調與溝通處內專案進度、聯繫國內各單位、協調與協助我交辦事項、陪同接待訪賓及外出行程、協助彙整政策資料、及草擬講稿與新聞稿。

童振源最後說，「子揚」每天都是與我同進退，每天一早上班到晚上活動都要參加，大部分的假日也無法休息、必須陪同我參加各種活動與拜會。「子揚」擔任本人的機要秘書是我個人基於業務需求請他幫忙，他的專業能力不僅沒有問題，而且對我在泰國推動業務的幫助非常大。感謝「子揚」的幫忙！

(中時電子報)