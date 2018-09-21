國家救災日 中央新北合作驗證劇震救災集結不含糊

2018年09月21日 14:02 中時電子報 吳家詮

為強化大規模震災人命救助機制及災前整備工作，內政部結合107年國家防災日系列活動，想定北部山腳斷層南段錯動，引發規模6.6，震度7級劇震，由新北市共同辦理「107年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」，於新北市5處(板橋第一運動場、板橋板樹體育館、新莊頭前運動公園、三重運動公園、中和錦和運動公園)救災據點，驗證中央跨部協調及各縣市消防局救災動員能量，以強化各縣市面對強震巨災之動員與支援能量及運作機制。

演練由內政部於今(21)日9時21分發布「災防告警細胞廣播訊息(CBS)」開始，各縣市消防局救災單位由原駐地隨即出發，前往本市5處救災據點集結，演練重點包含救災單位報到、召開視訊會議、民間通信業者建立通訊及後勤供應演練等項目，演練至最後支援單位完成報到後結束。

演練重點包含救災單位報到、召開視訊會議、民間通信業者建立通訊及後勤供應演練等項目。（吳家詮翻攝）

為提升及驗證實務運作能力，新北市另於板橋第一運動場區運路及海山路周邊，規劃單點災害搶救演練，以檢視新北市各單位救災能量與橫向協調。今日11時至11時40分由新北市副市長呂衛青主持，視導支援單位初期報到、5處救災據點視訊連線、廣域救災據點運作、市級及區級前進指揮所架設與單點災害搶救操作。

新北市副市長呂衛青表示，透過中央與本府合作救災，各縣市支援，磨練彼此默契，以提升本府整體救災能量；並以單點演練方式，動員當地里民，教導里民熟悉相關避災離災方式，為的就是讓里民知道當地震發生時，避災離災的重要性。

演習警告響起，支援單位迅速報到，災況據點視訊連線、廣域救災據點運作、市級及區級前進指揮所架設與單點災害搶救操作。（吳家詮翻攝）

此外，消防局黃德清局長補充說明，在這次演練過程中，亦參考本府105年支援台南維冠大樓倒塌及107年支援花蓮雲門翠堤大樓倒塌救災經驗與技巧，溶入想定科目，以提升演練效益。最後，藉由與中央共同合作辦理此次演練，政府與民眾全力參演，相信多一份準備，就能為市民爭取多一份保障。

(中時電子報)