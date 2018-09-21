為了1男人 3婦網路互罵阿婆吃官司

2018年09月21日 14:26 中時 陳淑芬

莊姓女子在網路留言「2名阿婆對乾爹求愛不成」，她莫名成了假想敵。65歲詹婦不滿怒私訊莊，要「讓全社區的人知道您偷情」、「不守婦道」；65歲魏婦想居中化解，但莊不領情，怒留言「不想為了一個老男人，女人在戰爭」、「不知廉恥」等語，莊怒告兩人。臺中地院依公然侮辱等罪判詹及魏各拘役90日及罰金5千元，全案仍可上訴。

年均65歲的詹婦及魏婦都是1名男子亡妻生前的友人，莊女則是男子的乾女兒。莊女於105年10月間在手機網路應用程式軟體留言「兩位阿婆對乾爹求愛不成後，成了互舔傷口的朋友，我莫名成了兩位阿婆的假想敵」。

詹婦對莊留言不滿，隔天私訊莊稱「我一定會不預期出現在您的社區，讓全社區知道您偷情的事情」。詹當天看到莊在網路張貼檔案，又留言「莊阿婆您好」、「不睡覺是在準備上法庭的相關資料及偷情的影像紀錄」、「看不慣妳不守婦道又強出頭」等語。魏婦在2天後，再留言「不知廉恥」、「妳頭殼是有問題？」。事後，莊控告兩人公然侮辱等罪。

詹婦指稱，她私訊莊女只是要求她自重，沒有恐嚇之意，她是有相當依據而做的真實陳述。魏婦則稱，她為化解兩人誤會，私訊莊女「希望你們兩位和解」、「改天請妳們吃飯」，但莊女不領情，將私訊公開，她才憤怒留言，但語氣謙卑，承認自己沒有地位，並沒有罵莊。

臺中地院以詹婦不思理性管道解決糾紛，以文字散布毀謗名譽之事及公然侮辱；魏婦則因不滿莊女對她化解糾紛的美意不領情，而一時衝動以文字侮辱，依公然侮辱、毀謗等罪各判處拘役90日、得易科罰金及罰金5千元、得易服勞役。

(中時 )