台中》中西區議員選戰緊繃不肅殺 2綠參選人打藝文牌

2018年09月21日 14:07 中時 陳淑芬

▲台中市議員參選人黃守達與兒童劇團等單位在今年暑期推出兒童劇，以古裝扮相加入宣傳行列。（陳淑芬翻攝）

中市中西區議員選舉7搶3，選戰緊繃但不肅殺！民進黨爭取連任的江肇國及參選人黃守達頻頻推出兒童劇、老電影欣賞及音樂會等溫馨藝文活動。江肇國說，他與地方團體規劃親子藝文活動，希望民眾假日能多陪伴孩子享受藝文時光；黃守達則說，希望以年輕人的創新角度，舉辦多元藝文活動，吸引在地族群認同。

江肇國服務處在8月下旬是與長幼關懷協會共同舉辦親子溝通講座及兒童劇團演出，有近千名家長與兒童共襄盛舉，並捐出2600多張統一發票給向上社會福利基金會附屬台中育嬰院；9月下旬將與逢甲大學管樂團合作，舉辦藝文深耕社區活動，以社區音樂會的模式廣邀民眾帶著小朋友一起走出家門。

「要讓小朋友從小就能接觸現場演奏」江肇國議員表示，音樂會常為維護演出品質多會婉拒小朋友參加，他希望透過社區型的藝文活動，邀請所有人同歡，希望與民眾間的互動不僅止於拜票，而是一起享受愉悅的藝文時光。

黃守達與紙風車劇團等單位在今年暑期推出兒童劇，他並以古裝扮相加入宣傳行列，吸引數千名觀眾欣賞；自8月起則陸續推出老電影影展及攝影展，並結合在地團體、里長、商圈及社區協會等單位陸續在廟埕、公園及市場等地點播映老電影，讓長輩們回憶古早味，並帶動青年族群深入了解台灣電影發展。

黃守達表示，他的競選主題是「新舊城好政治」，希望在舊城中西區喚醒鄉親的集體記憶，形塑在地認同感、凝聚地方向心力，針對不同族群以多元方式說出在地的故事，關心文化、教育等課題爭取更多選民認同。

(中時 )