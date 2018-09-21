一代竹癡陳清貴百福巨竹圖 龍華科大展出

龍華科大「百福巨竹圖」展覽，台灣專案管理學會理事長李仟萬(左二)、中華長長久久聯合促進會理事長何鴻榮(左三)、校友會理事長詹慧兒(右二)等到場致賀。(龍華科大提供)

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陳清貴在開幕式中當場揮毫，竹影墨韻躍然生動，展現數十載畫竹功力。(龍華科大提供)
陳清貴並大方將即席畫作贈送給師生。(龍華科大提供)

兩岸畫壇譽為「一代竹癡」的寫竹藝術家陳清貴，閉關1年多完成畢生代表作「百福聚竹圖」即日起至10月2日，在龍華科技大學藝文中心展出。校長葛自祥讚賞氣勢萬千震撼人心，並表示在人工智慧、物聯網的時代，唯一無法被取代的就是藝術創作。

開幕活動當天，包括龍華科大傑出校友台灣專案管理學會理事長李仟萬、中華長長久久聯合促進會理事長、全聯社常務董事何鴻榮，及校友會理事長詹慧兒，與眾多藝文界人士都慕名前來。龍華科大副校長林如貞特別感謝李仟萬理事長促成此次個展，她表示「竹」象徵品格高風亮節，為人謙沖自懷。站在陳清貴大師「百福巨竹圖」前，墨影疏竹映照，猶如清風徐來，心靈感受沉靜安詳，也勉勵學子培養藝文興趣。

李仟萬則說，陳清貴以墨竹稱譽藝壇，是學會尊榮藝術家，這次展出的「百福巨竹圖」連屏巨作，總長70公尺，風格獨創，傲骨凌霜，展現她造詣精深的畫功。身為龍華校友，李仟萬也藉此勉勵學弟妹們，要懷抱感恩的心，畢業後不忘母校栽培，心胸有多大，格局就有多大，未來事業就會有多大，人生道路會更加寬廣。

(中時 )

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