文旦老農突過世 3萬斤文旦等待愛心認養

2018年09月21日 15:02 中時 周麗蘭

林照雄的好友劉招男（右）看到好友種的文旦都沒賣出，四處哭求認購幫遺孀母女一個忙。（周麗蘭攝）

遺孀唐美秀表示，顧客名單都在丈夫的腦子，連要打電話都不知道要找誰。（周麗蘭攝）

兩個切磋種文旦技術40年的老柚農每年互訪關心賣得好不好，79歲的林照雄8月突然過世，78歲的劉招男直到昨天才知，更震驚的是好友的文旦幾乎沒賣出，劉哭著到處求救，因遺孀撫養一個高三女兒，經濟來源只靠文旦，呼籲各界愛心認購，全部隨便賣，一斤只要30元。

甫過世的79歲林照雄與78歲劉招男，在20多歲結識，感情像親兄弟一樣好，40多年前林照雄在古坑種文旦，劉招男跟著在斗六種，每一年兩人看誰先賣完就先拜訪。

日前劉招男的文旦全賣光，昨天騎機車到古坑拜訪林照雄，才得知林已去世一個月，劉招男當場嚎啕大哭，更傷心的是好友種的7、8分地文旦幾乎沒賣出，倉庫滿坑滿谷堆了3萬多斤，距離中秋節只剩三天，劉心急如焚到處求救。

劉招男說，林照雄的種植技術比他好，不只老欉且使用有機肥，原本都外銷到大陸，近兩年沒有外銷市場改賣國內，遺孀唐美秀還扶養一個高三女兒，經濟來源只有文旦。

唐美秀說，她嫁給林照雄20多年，只懂得在田裡忙，丈夫突然過世，自己也不知道怎麼賣，每天看柚子不知賣給誰，吃不下也睡不著。

唐美秀表示，顧客名單都在丈夫的腦子，連要打電話都不知道要找誰，九月四日採收文旦後，日夜期盼丈夫好友劉招男趕快來拜訪，但都盼不到，她想配銷到台北果菜市場，不料價格1公斤只有6元到10元，農會也勸她不要送台北。

她表示，去年一斤賣60元，今年只要出清就好，頂級的一斤30元也可以，電話0910514562，地址古坑鄉中山路301號（福懋加油站斜對面的文旦園）。

(中時 )