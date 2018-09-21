台灣與丹麥攜手 環境教育設計有看頭

2018年09月21日 14:24 中時 廖德修

享有全球設計界諾貝爾獎美譽INDEX:Award的主辦單位INDEX:Design to Improve Life（簡稱INDEX），今（21）日在環保署綜計處長劉宗勇、丹麥駐台商務辦事處長倪安升（Nicholas Enersen）見證下，與台灣創意設計中心（簡稱台創）共同簽署合作備忘錄，未來雙方將在台灣與丹麥跨文化、跨領域環境教育設計上共同合作。

劉宗勇表示，要翻轉台灣現有的環境教育，可透過借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來改善氣候變遷、全球暖化、糧食危機等環境永續發展的問題，讓學生能在環境教育課程中，打破現有的框架，發揮創意並融入設計。

INDEX執行長Liza Chong表示，能夠與台灣首屈一指的設計中心進一步合作，並在環境教育議題上以設計的思維，教育社會大眾如何以設計的手法解決環境議題，對INDEX來說是跨足到亞洲一個很重要的夥伴關係。

對此，台創執行長宋同正深感認同，並樂見雙方於未來進一步的合作。透過本次合作備忘錄的簽署，INDEX將會透過全球環境教育網絡，在所有INDEX參與的活動中，宣達與台灣的策略夥伴合作關係，進而協助台灣曝光其環境教育與相關設計領域豐碩的成果。

丹麥商務辦事處長倪安升進一步表示，在日新月異的大環境下，若要在現有的框架下有所突破，跨國合作絕對是一個正確的路，而推動台丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐台的最大使命。

由環保署委託台灣感性學會辦理的2018環境關懷設計競賽，可說是INDEX:Award的台灣縮小版，參與本競賽的前幾名得主將有機會角逐INDEX:Award國際大賽。

最新一屆的INDEX:Award將於2019年起跑，期望透過這次的夥伴聯合記者會與展覽，除讓大家瞭解INDEX: Award的評選程序與評選重點外，更透過欣賞近期得獎作品的方式，讓更多有興趣的設計者瞭解INDEX: Award並獲得啟發，進而鼓勵國人踴躍參與。

(中時 )