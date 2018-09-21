台灣與丹麥攜手 環境教育設計有看頭

台灣、丹麥簽署合作備忘錄，右起：台創設計中心執行長宋同正、環保署綜計處長劉宗勇、 丹麥商務辦事處長倪安升、INDEX執行長Liza Chong。（圖／環保署提供）

友善列印
中時

享有全球設計界諾貝爾獎美譽INDEX:Award的主辦單位INDEX:Design to Improve Life（簡稱INDEX），今（21）日在環保署綜計處長劉宗勇、丹麥駐台商務辦事處長倪安升（Nicholas Enersen）見證下，與台灣創意設計中心（簡稱台創）共同簽署合作備忘錄，未來雙方將在台灣與丹麥跨文化、跨領域環境教育設計上共同合作。

劉宗勇表示，要翻轉台灣現有的環境教育，可透過借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來改善氣候變遷、全球暖化、糧食危機等環境永續發展的問題，讓學生能在環境教育課程中，打破現有的框架，發揮創意並融入設計。

INDEX執行長Liza Chong表示，能夠與台灣首屈一指的設計中心進一步合作，並在環境教育議題上以設計的思維，教育社會大眾如何以設計的手法解決環境議題，對INDEX來說是跨足到亞洲一個很重要的夥伴關係。

對此，台創執行長宋同正深感認同，並樂見雙方於未來進一步的合作。透過本次合作備忘錄的簽署，INDEX將會透過全球環境教育網絡，在所有INDEX參與的活動中，宣達與台灣的策略夥伴合作關係，進而協助台灣曝光其環境教育與相關設計領域豐碩的成果。

丹麥商務辦事處長倪安升進一步表示，在日新月異的大環境下，若要在現有的框架下有所突破，跨國合作絕對是一個正確的路，而推動台丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐台的最大使命。

由環保署委託台灣感性學會辦理的2018環境關懷設計競賽，可說是INDEX:Award的台灣縮小版，參與本競賽的前幾名得主將有機會角逐INDEX:Award國際大賽。

最新一屆的INDEX:Award將於2019年起跑，期望透過這次的夥伴聯合記者會與展覽，除讓大家瞭解INDEX: Award的評選程序與評選重點外，更透過欣賞近期得獎作品的方式，讓更多有興趣的設計者瞭解INDEX: Award並獲得啟發，進而鼓勵國人踴躍參與。

(中時 )

勞動事件法送立院審議 勞團呼籲… 台大輸了！ 最難掛的醫生在嘉義…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。