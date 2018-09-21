梁正群記憶不敵老爸梁修身 外出工作才發現車子不見了

2018年09月21日 14:24 中時 蕭雅玲

梁正群參加電影《最後的記憶》，片中他飾演患有早發性失憶症的角色，21日與父親梁修身受邀參加新北失智老人活動，他表示，拍完這部片有很深的感受，尤其剛拍完沒多久，父子倆一起去舊金山看NBA，有一天吃完飯走在父親後面，「看著他的背影才驚覺父親真的老了」，當下不禁擔憂若有一天父親真的失智，他覺得對彼此來說都是一個痛。

39歲的梁正群表示，自己的記憶真的不如70歲的老爸，從小媽媽就常被媽媽說他沒記性，「前陣子我在城市舞台參與舞台劇演出，演出結束便攔了計程車回家，第二天要去工作，才發現車子不見了，當時還很慌張以為車子被偷了，當下便趕緊回家找鑰鎖，最後才想到把車停在城市舞台，停了一整晚。」一旁的梁修身聽到不捨說：「哎呦！多少錢（停車費）」，笑翻全場的人。

梁修身表示，梁赫群與梁正群兄弟倆個性不一樣，至於兄弟倆記憶誰比較好，他說：「赫群每次跟他講什麼，只會說『好』，所以我也不知道他記憶到底好不好！」喜愛打藍球的他，今年二月跟政大EMBA同學一起打球，結果膝蓋骨破裂，雖然看過很多醫生，但至今膝蓋都還會卡卡的，之前跟兒子梁正群一起到舊金山看NBA，梁正群看到他走路吃力的樣子，隔天便貼心的跑去租車。

(中時 )