駐日諮議劉家愷被起底 游淑慧：年薪180萬人生勝利組

駐日代表謝長廷19日在東京駐日代表處召開記者會，(黃菁菁攝)

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中時電子報
駐日諮議劉家愷為東吳英文系畢業。(東吳大學校友服務暨資源拓展中心)

駐泰代表童振源澄清任用林子揚一切合法，無關民進黨立委管碧玲。台北市議員參選人游淑慧表示，有關的人是更大尾的「謝長廷」，駐日諮議劉家愷與林子揚都是謝長廷子弟兵，在多個謝系基金會待過。並酸國發所林子揚不懂泰文可以派駐泰國，東吳英文系劉家愷可以派駐日本，不到40歲就年薪超過180萬，果然跟對老闆、選對顏色，就是人生勝利組！

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聘用學生林子揚當駐泰辦事處諮議惹議，駐泰代表童振源稍早又在臉書為林子揚抱不平。童振源說，基於業務需要，聘用林子揚一切都合法、符合規定，與管碧玲委員沒有關係。台北市議員參選人游淑慧表示，當然，13萬多的薪水都快追上立法委員了，這個缺有多少人眼紅，怎麼會一個立委就可以影響？其實，有關的人是更大尾的「謝長廷」！

據《中時》報導，依《駐外機構組織通則》及《聘用人員聘用條例》，外交部駐外機構的專門人員，員額合計不得逾駐外機構總預算員額3％。外交部現有5名員缺可運用，已運用3名，2位在日本，其中1名是劉家愷，曾擔任駐日代表謝長廷成立的新文化基金會執行長，而泰國1名，就是林子揚。

游淑慧說，但不管是劉家愷或林子揚，他們都是謝長廷子弟兵，都在謝長廷相關組織內工作過，包括謝長廷辦公室、維新基金會、社團法人台北市維洲之友會、新文化基金會等，分別可以看到這兩個人的身影！

游淑慧表示，國發所的林子揚不懂泰文可以派駐泰國，東吳英文系的劉家愷可以派駐日本，兩位不到40歲的「青年才俊」，可以領取年薪超過180萬，果然跟對了老闆、選對的顏色，就是人生勝利組！

(中時電子報)

劉家愷擔任謝長廷台灣維新基金會聯絡人。(游淑慧提供)
社團法人臺北市維洲之友會理事有劉家愷與林子揚。(游淑慧提供)

文章來源：東吳大學校友服務暨資源拓展中心

文章來源：新文化基金會執行長劉家愷

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