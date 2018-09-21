台灣虎航四週年 首推tigerclub會員限定封館活動

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台灣虎航四周年慶，將於2018年9月25日上午10:00起至晚間23:59止，祭出首次的tigerclub會員限定封館日。凡是回饋金累計滿88點(含)以上的tigerclub會員，將有機會於今日收到會員限定封館促銷的獨家邀請郵件。受邀會員須透過該封郵件，至指定的活動頁面進行會員身分驗證，通過驗證後即可進行來回機票的搶購活動，有機會購入單程未稅NT$49、NT$499或NT$949的優惠票價。

優惠機票旅行期間為2018年9月26日起至2019年3月30日止。若未能搶得先機購入本檔的促銷優惠價，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享6折優惠。詳細活動辦法，請參見活動網址(www.tigerairtw.com/event/4sale/)。

台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航自2014年9月26日開航至今將屆滿四週年，現有19個航點、26條國際航線；機隊規模為11架A320，提供載客服務超過600萬人次，今(2018)年上半年在低成本航空的載客佔比約為26.87%，是飛航台灣的24家低成本航空公司之首。

為歡慶開航四週年並感謝tigerclub會員的支持，台灣虎航將致贈tigerclub會員回饋金累計最高的前4名及tigerclub會員飛行次數最多的前4名，各1張會員專屬的來回機票，共計將送出8張免費來回機票，幸運得主名單將於今(21)日公布在台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)及台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)。

封館活動非符合受邀資格的會員或非會員們也不用擔心，2018年9月26日上午10:00起至2018年9月27日晚間23:59止，將開放所有虎迷購買來回機票，最低可享單程未稅NT$499或NT$949的促銷價格，旅行期間為2018年9月26日起至2019年3月30日止。來不及搶到優惠價格的虎迷們，也可應用促銷代碼「IT4THBD」，若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享8折優惠。促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

此檔銷售也將順勢銷售桃園-釜山航線的增班，待2018年10月28日起的冬季班表，桃園-釜山將達每週五班，旅客造訪韓國釜山的行程組合將更多元。

(工商 )

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