蔡英文慰勞嘉義營區823救災 點名表揚3士兵

下士李晨毓（左至右）、上士黃淑琪、一兵蔡佳蓁積極救災，總統蔡英文特別點名嘉許。（廖素慧攝）

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總統蔡英文到陸軍嘉義中庄營區致贈加菜金，慰勞軍兵救災辛勞。（廖素慧攝）
總統蔡英文到陸軍嘉義中庄營區慰勞軍兵救災辛勞。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉縣報導

823豪大雨造成嘉義縣5鄉鎮大淹水，陸軍第10軍團步機234旅嘉義中庄營區動員官兵救災，搶救受困的病患、老弱婦孺，協助清理環境，總統蔡英文21日到營區慰勞官兵，頒贈加菜金，她說「能救災的部隊就是會打仗的部隊」。

軍方簡報指出，軍方嘉義災防區於823水災期間出動346人次、91部車輛機具協助242人撤退，安置到安全處所，並於3日內投入2420人次、428輛次機具清運55萬7000餘隻禽畜，協助地方政府及民間能加快重整家園的腳步。

蔡英文表示，不論軍種、兵科，因極端氣候造成的水災中，國軍成為救災英雄，全體國軍不眠不休，努力執行任務，為守護國家社會流下汗水、淚水，協助防災、撤離、緊急搶救、災後的復原工作，人民看到國軍就能安心，1支能救災的部隊就是能打仗的部隊。

蔡英文特別點名及嘉許234旅機步3營3連下士李晨毓 、機步1營營部連上士黃淑琪、機步3營1連1兵蔡佳蓁等3人。李晨毓帶領同袍搶進滿目瘡痍的東石鄉港墘國小，協助清理校園環境，讓學童能及時開學。

黃淑琪是雲豹甲車的車長，完成運送救災物資的任務後返回營區途中，遇到1位阿嬤抱著發高燒38度的2歲孫女，心急如焚，她二話不說，載送嬤孫到東石鄉公所的安全處所安置。

蔡佳蓁與弟兄們搶進新港災區時，水深及腰，他們涉水挺進，遇到急需到醫院洗腎的70餘歲阿嬤徬徨無助，他們揹著阿嬤涉水脫困，安全送醫。

(中時 )

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