台大輸了！ 最難掛的醫生在嘉義一個月僅5名額

2018年09月21日 14:45 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

大家如果又到過醫院看診的經驗，應該都知道醫院掛號常常是爆滿狀態，甚至要預先上網掛號才能順利看到門診，因此坊間也出現了「代客掛號」的服務，代客掛號樣者楊先生指出，接到最多單子的是台大醫院，但最難掛到的醫生是嘉義大林慈濟醫院關節名醫呂紹睿，今年七月開始一個月只開放五個名額供看診，令人直呼「實在太難搶！」

根據聯合報報導，網路上其實有著許多代客掛號的業者，價格從一千元至三千五百元不等，且越是難掛到的名醫，收費價格越高，楊先生指出，健保署雖然推動轉診制度，但轉診不一定能掛到病人都想看的權威醫生，台灣民眾仍存有既定觀念，就是不在乎掛號費多少錢，只在乎看到的是醫生是不是名醫。

不過楊先生指出，在這行約10年，台大醫院的委託單仍然是最多的，可能是指標醫院，名醫也特別多，不過台大還算親民，每周網路是出2到4個不等名額，有時現場也會釋出1到2號。

另外，長庚醫院也不是很好搶，楊先生指出，特別是林口長生、台北長庚，名醫幾乎都只收回診病人，網路掛號根本沒有名額。

而全台最難掛號的醫生，就數呂紹睿莫屬，他的代客收費也是最高價，楊先生說，過去該醫生每個月釋出電話掛號5名額、網路10名額，但今年7月過後只剩網路5個名額，實在不好搶。

(中時電子報)