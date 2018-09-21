全聯中秋柚子造型創意賽 總獎金5萬元

全聯門市中秋應景創意柚子展示。圖／業者提供

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全聯門市中秋應景創意柚子展示。圖／業者提供

中秋節將至，為了讓家庭親子同樂，全聯特別舉辦「2018中秋節柚子造型創意賽」，從8月31日至9月27日，11歲以下的小朋友將自己用柚子創作的作品拍攝、輸出後，即可至全聯門市索取創意賽圖畫紙，將照片貼在圖畫紙上，於9月27日前交給門市人員完成報名，就有機會獲得獎金，共計16個得獎名額，總獎金5萬元。

全聯今年引進來自台南麻豆的老欉文旦在門市販售，文旦口味清甜回甘，特別適合在烤肉之後解膩，並通過374項農藥檢測。據全聯估計，今年中秋檔期，光是柚子銷量可望創造逾4,000萬的業績，較去年同期增2成以上。

同時，為強化買氣，全聯今年也首次發起，由門市夥伴自行發揮創意、雕刻裝飾柚子的活動，並擺在門市當作應景布置，許多消費者在門市看到可愛逗趣的柚子造型擺設，也會在社群上主動分享，引起話題。

全聯與民眾同樂的活動，除了柚子造型創意賽外，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區也將於本周末（9月22、23日）兩天，舉辦「柚見中秋 彩繪柚子活動」，兩天上午11:30在園區內文昌街二號（文昌祠戲台旁）開放現場報名，報名遊客可獲得柚子一顆、麥克筆一袋、宜蘭傳藝園區優惠園遊券一張，每日限量200組發完為止。

(工商 )

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