以中華民國國旗覆棺 我4軍官完成英二戰老兵遺願

2018年09月21日 15:04 中時電子報 李靖棠

仁安羌大捷的故事 | 上、下集

晚年曾來台獲前總統馬英九接見、二戰（WW II）英軍上尉費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）於8月27日去世，享壽99歲。去世前留下遺言，希望能以中華民國國旗為他覆蓋棺木，今日於里茲（Leed）舉行追悼儀式，駐英代表林永樂和4名在英進修的軍官都赴現場致意。據中央社報導指出，4名軍官手持中華民國國旗覆蓋派翠克上尉棺木，為這名友人完成最後心願，並將國旗折疊整齊、交與派翠克遺孀。

與派翠克多有互動、原緬甸遠征軍13團團長、成功取得「仁安羌戰役」勝利的劉放吾將軍之子劉偉民先生，也從莫斯科前往英國致哀，並在儀式上代替馬前總統發言，稱「費茲派翠克的逝世，標誌著歷史上一個重要事件的結束。」能替他完成心願，林永樂表示，感念派翠克上尉生前、多年在海外為中華民國發聲並給予支持。

我國多年外籍友人、已故二戰英軍上尉派翠克，由國防部4名赴英進修軍官協助，替他完成覆蓋中華民國國旗的心願。（圖/中央社）

完成國旗覆棺儀式後，由我國軍官親手將國旗交給派翠克遺孀。（圖/中央社）

馬英九前總統隨後也透過個人臉書，寫下對這位長年支持中華民國的老友追悼文字，

How the Chinese Saved the Brits

「費茲派翠克，一名二戰老兵、一位中華民國的好朋友，也是世間最後一個在仁安羌戰役中被中國遠征軍解救的英國軍人。他於今年8月27日過世了，享壽99歲。

1942年4月中，英軍在緬甸仁安羌被日軍包圍長達1個多月，彈盡糧絕，戰況危急，孫立人將軍率中國遠征軍新編第38師前往援救，38師113團劉放吾團長以不到一個團的8百官兵，以寡擊眾，3天內擊敗4千多名日軍，成功解救被困的英軍、傳教士及新聞記者7千餘人，締造「仁安羌大捷」，這也是國軍在境外的首場勝仗，意義重大。」

劉放吾將軍之子劉偉民（圖中央），於派翠克（圖右）病逝前4天赴英國，陪伴他和遺孀走完人生旅程。（圖/中央社）

費茲派翠克於仁安羌戰役獲救時才23歲，一直非常感念國軍營救的他，於81歲時完成了《No Mandalay, No Maymyo (79 Survive)》一書，93歲及94歲時又分別完成《Ditched in Burma》、《Chinese Save Brits-in Burma (Battle of Yenangyaung)》（仁安羌之役：中國人救了英國人）2本著作，以此表達對中華民國國軍的感謝，也讓世人能更加瞭解過去那段可歌可泣的歷史；他並曾致函英國首相及外長，請英國政府正視我國軍於仁安羌之役的犧牲與貢獻。

光陰的風吹拂下，時代扉頁翩然翻過，派翠克先生辭世，不是那段歷史的消逝，而是在故事中新增上註腳，讓我們更難以忘懷。

費茲派翠克上尉，讓我再一次向你敬禮。」

劉偉民向中央社表示，在派翠克去世前4天，趕赴英國見他老人家最後一面，「我要代表家族感謝費茲派翠克的英雄事蹟，感謝他還原仁安羌戰役這段歷史，也感謝他感恩圖報，對中華民國一直念念不忘，樹立軍人的典範。」

(中時電子報)