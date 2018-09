以中華民國國旗覆棺 我4軍官完成英二戰老兵遺願

2018年09月21日 15:04 中時電子報 李靖棠

仁安羌大捷的故事 | 上、下集

晚年曾來台獲前總統馬英九接見、二戰(WW II)英軍上尉費茲派翠克(Gerald Fitzpatrick)於8月27日去世,享壽99歲。去世前留下遺言,希望能以中華民國國旗為他覆蓋棺木,今日於里茲(Leed)舉行追悼儀式,駐英代表林永樂和4名在英進修的軍官都赴現場致意。據中央社報導指出,4名軍官手持中華民國國旗覆蓋派翠克上尉棺木,為這名友人完成最後心願,並將國旗折疊整齊、交與派翠克遺孀。

與派翠克多有互動、原緬甸遠征軍13團團長、成功取得「仁安羌戰役」勝利的劉放吾將軍之子劉偉民先生,也從莫斯科前往英國致哀,並在儀式上代替馬前總統發言,稱「費茲派翠克的逝世,標誌著歷史上一個重要事件的結束。」能替他完成心願,林永樂表示,感念派翠克上尉生前、多年在海外為中華民國發聲並給予支持。

我國多年外籍友人、已故二戰英軍上尉派翠克,由國防部4名赴英進修軍官協助,替他完成覆蓋中華民國國旗的心願。(圖/中央社)

完成國旗覆棺儀式後,由我國軍官親手將國旗交給派翠克遺孀。(圖/中央社)

馬英九前總統隨後也透過個人臉書,寫下對這位長年支持中華民國的老友追悼文字,

How the Chinese Saved the Brits

「費茲派翠克,一名二戰老兵、一位中華民國的好朋友,也是世間最後一個在仁安羌戰役中被中國遠征軍解救的英國軍人。他於今年8月27日過世了,享壽99歲。

1942年4月中,英軍在緬甸仁安羌被日軍包圍長達1個多月,彈盡糧絕,戰況危急,孫立人將軍率中國遠征軍新編第38師前往援救,38師113團劉放吾團長以不到一個團的8百官兵,以寡擊眾,3天內擊敗4千多名日軍,成功解救被困的英軍、傳教士及新聞記者7千餘人,締造「仁安羌大捷」,這也是國軍在境外的首場勝仗,意義重大。」

劉放吾將軍之子劉偉民(圖中央),於派翠克(圖右)病逝前4天赴英國,陪伴他和遺孀走完人生旅程。(圖/中央社)

費茲派翠克於仁安羌戰役獲救時才23歲,一直非常感念國軍營救的他,於81歲時完成了《No Mandalay, No Maymyo (79 Survive)》一書,93歲及94歲時又分別完成《Ditched in Burma》、《Chinese Save Brits-in Burma (Battle of Yenangyaung)》(仁安羌之役:中國人救了英國人)2本著作,以此表達對中華民國國軍的感謝,也讓世人能更加瞭解過去那段可歌可泣的歷史;他並曾致函英國首相及外長,請英國政府正視我國軍於仁安羌之役的犧牲與貢獻。

光陰的風吹拂下,時代扉頁翩然翻過,派翠克先生辭世,不是那段歷史的消逝,而是在故事中新增上註腳,讓我們更難以忘懷。

費茲派翠克上尉,讓我再一次向你敬禮。」

劉偉民向中央社表示,在派翠克去世前4天,趕赴英國見他老人家最後一面,「我要代表家族感謝費茲派翠克的英雄事蹟,感謝他還原仁安羌戰役這段歷史,也感謝他感恩圖報,對中華民國一直念念不忘,樹立軍人的典範。」

(中時電子報)