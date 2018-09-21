深坑多福宴澎湃上菜將開賣 每桌只要這價位 不搶會後悔！

2018年09月21日 15:04 中時電子報 綜合報導

今年新北市深坑多福宴受到國內外饕客高度期待，21日公佈菜單，並將於22日中午開賣，預期將掀起搶購熱潮！新北市經濟發展局21日舉辦記者會，公佈今年深坑多福宴菜單，不但14道料理數量澎湃超越往年，同時推出的經典創新菜色，道道引人垂涎，並且每桌可供10人享用的盛宴，只要3999元。經發局局長張峯源邀請民眾踴躍參加多福宴，享受深坑老街的美景與美食，體會傳統辦桌的熱鬧與熱情。

新北市深坑以豆腐美味聞名全台，可說是臺灣豆腐的故鄉，深坑老街經新北市政府修復，更充滿濃厚懷舊風情。近年來舉辦的深坑多福宴，結合美味料理與古樸老街，提供民眾難得的傳統封街辦桌體驗，因此吸引國內外饕客的熱烈參與。

今年深坑豆腐宴將於10月5日下午7點在深坑老街舉辦，並以「經典創新」為主題，21日開賣記者會上，公佈的14道深坑在地美食，數量超越往年，而且還有需多創新菜色。

今年的菜單包括1道冷盤（金銀扇影白玉盤）、3道前菜（黃金泡菜臭豆腐捲、香煎富貴餅、喀滋喀哩古早味卜肉）、4道主菜（糖醋金黃豆腐魚、雙色古早味油飯、乾鍋臭豆腐、東方白富貴牛肉）、2道湯煲（豆腐羹湯、日月麻辣臭豆腐）、四道甜點（碳烤豆腐冰淇淋、豆腐麻糬、賺錢湯、黃金豆腐佐墨爾本黑森林）。活動當天現場還有音樂表演與趣味活動。

深坑多福宴將於22日中午12：00開賣，14道經典創新菜色超澎湃，每桌10人只要3999元。（中國時報提供）

今年多福宴舉辦之前，經發局結合深坑在地12家知名餐廳推出24道經典與創意料理，舉辦深坑美食網路票選活動，其中前菜類的香煎富貴餅、主菜類的糖醋金黃豆腐魚、湯煲類的日月麻辣臭豆腐與甜點類的黃金豆腐佐墨爾本黑森林，最受民眾青睞，因此均納入今年多福宴菜單當中。

另外，位於深坑的兩家五星飯店也以高檔創新菜色共襄盛舉，像是假日飯店推出黃金泡菜臭豆腐捲，福容飯店也開發金銀扇影白玉盤，成為今年多福宴的亮點。

更值得一提的是，今年主題是「經典創新」，創新主要體現在豆腐甜點的開發上。傳統上豆腐料理以鹹味為主，今年多福宴則推出多項豆腐甜點來顛覆民眾的味覺和想像，如碳烤豆腐冰淇淋、豆腐麻糬和黃金豆腐佐墨爾本黑森林。這些創新的豆腐甜點，將替多福宴劃下完美句點。

經發局長張峯源強調說，105年深坑多福宴推出45桌，於一日內售罄並造成轟動，106年更打破紀錄，席開50桌，在開放銷售後短短7分5秒內搶購一空，多福宴的搶手可見一斑。由於今年菜色更勝以往，每桌又只要3999元，且僅開放50桌給民眾認購，因此很可能瞬間就被秒殺，想要參加的民眾，務必在22日中午12點準時上網認購。

深坑多福宴開賣時間：22日中午12：00準時開賣

(中時電子報)