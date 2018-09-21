絕佳賞月景點！瑞芳濂洞遠眺無敵海景

「瑞芳濂洞景觀平台」，這裡還能遠眺基隆山、陰陽海，並將十三層遺址盡收眼簾，一次飽覽近山、近水、近明月的美景。（李怡萱翻攝）

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李怡萱

中秋節要到了，瑞芳除了九份的福山宮、報時山步道、水湳洞停車場，又多了一個絕佳賞月地點「瑞芳濂洞景觀平台」，這裡還能遠眺基隆山、陰陽海，並將十三層遺址盡收眼簾，一次飽覽近山、近水、近明月的美景。

瑞芳區長陳奇正表示，「瑞芳濂洞景觀平台」前身是空地，常被棄置垃圾而雜亂不堪，考量這裡的地理位置其實非常得天獨厚，將瑞芳山海美景盡收眼底，公所特別爭取市府補助，並在濂洞里許麗玲里長帶領志工的努力下，打造成景觀平台，讓這裡宛如新生。

濂洞里長許麗玲表示，這裡風景秀麗，一直都有許遊客來賞景，卻也帶來不少垃圾造成地方困擾，經整理後，民眾不再亂丟垃圾，也沒了臭味，還有舒適的賞景環境，讓人很激賞。為了歡迎民眾一來再來，里辦公處也與志工定期巡檢，維護環境，提供遊客友善旅遊品質。

許麗玲歡迎大家搭乘火車在瑞芳站轉搭F805公車，在「即心佛堂｣站下車，來到瑞芳濂洞景觀平台賞景後，還可串連周邊黃金瀑布、黃金博物館與九份老街等景點，及品嘗山腳下特色異國料理，很適合中秋連假闔家安排一日遊小放鬆。

遊客李小姐從黃金瀑布走下來，看到這個階梯式觀景平台，馬上納入瑞芳必訪秘境名單，她說，這裡不但視野好、空氣棒，夜晚還有遠方點點漁火的襯托，很能讓人感受寧靜山城月圓人團圓的幸福感。

民政局專門委員陳耀川表示，本市各區里小型基層建設多從地方風貌來展現城鄉特色，除瑞芳濂洞景觀平台外，瑞芳台2縣78.5K路側多功能候車亭，以及新山里金石橋下美化工程，也都將在年底前完工，提供給市民更舒適的環境。

(中時 )

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