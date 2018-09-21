2018臺北國際創意節北京開跑 廣州上海接續展開

2018年09月21日 15:09 中時電子報 綜合報導

華文廣告奬項的開拓者旺旺中時媒體集團，鼓勵全世界的華文創意、激勵數位創新，用自己的語言文化創造出自己的廣告風格。9月19日於北京邀集各界產官學界的專業人士與老師， 共同為2018臺北國際創意節進言獻策，並與旺旺中時媒體集團共同推動華文創意！

走過四十一個年頭的時報金像獎暨第十九屆金手指獎，即將以嶄新的面貌呈獻。「2018時報世界華文創意大會 - 臺北國際創意節」規劃相關系列活動，其中除了維持時報金像獎及金手指獎之核心活動, 十一月將在大陸地區舉辦複決審及世界華文創意論壇。另於十二月舉辦台北國際創意節, 將以論壇、頒獎典禮、晚會等多方型式與業界深度溝通, 亦將籌劃時報獎專題節目, 在兩岸媒體平台報導今年優秀作品、廣告前瞻及科技未來發展。

2018臺北國際創意節北京開跑

2018臺北國際創意節北京開跑

擔任時報世界華文創意大會臺北國際創意節執行長林淑黛女士，同時為旺旺中時文化傳媒總經理，自加入中國時報就參與第一屆金犢獎的籌備至今已二十七年。執行長林淑黛表示: 回首這二十七年的時光中，看到好幾位在金犢獎得獎的學生，其中不乏有許多已經在相關產業已有高成就的人士，充分彰顯金犢獎在學界及業界播種的力量。如今，金犢獎進入大陸地區已經有十七年，這些年越做越好，多數更獲得商業實質的支持。此外，面對網路時代的崛起，也參與了金手指獎的創辦，記得當初要成立這個獎項，在網路尚未蓬勃發展的那個年代推廣是非常辛苦，一晃眼金手指獎也19年了, 現在互聯網發展日新月異，也算是見證兩岸廣告業的發展。

時報世界華文創意大會臺北國際創意節執行長林淑黛女士。

其實我們在方方面面做了很多工作，未來也希望有更大的力量能夠投入到廣告這一塊。在辦獎的過程中，常被詢問「在臺灣有這個獎有那個獎，是否有競爭的問題？」， 我肯定的回答說「沒有」！ 因為『獎』是一個鼓勵社會正能量的一個活動。以前在大陸辦獎要批文，這幾年都放開了，這是好的現象，而獎項的蓬勃發展，也同樣是這個態度。未來我們希望讓這獎項工作做得很紮實，來代表我們對廣告界這些專業創業人的最高敬意，也是我們身為大會應該要做的，讓各位在創意舞台上發光發熱，擦亮創意，向各位敬業廣告人致上最高敬意。

時報世界華文創意大會 大陸組委會主席 吳孝明先生。

擔任時報世界華文創意大會大陸組委會主席 吳孝明先生表示，時報廣告創意獎也是華文廣告獎裡歷史最悠久的廣告獎，經過這麼多年下來 我們都知道兩岸之間各有優勢，長期以來台灣的廣告創意的優勢是經驗，而這些年來我們看到大陸有更好的強項是有個廣大的市場，那今年時報有一個比較特殊的做法，我們希望把她建成一個平台，提出一個台北國際創意節的概念，把平台搭建起來。把以前的歷史積累起來的成果，借用今年台北國際創意節，把這個舞台來貢獻所有的廣告人 。

大陸組委會 副主席 馬旗戟 先生。

北京電通副本部長群執行創意總監 吳旭東。

而今年臺北國際創意節的主旨，希望將華文世界的創意聚集在一塊，激發出更多火花, 旺旺中時更提供媒體平台以及多年辦獎的資源，貢獻予兩岸的廣告界。繼台北、北京舉辦籌備會議後, 接下來9/25在廣州和9/26在上海接力舉辦, 邀集廣告各界專業菁英人士參與籌備會，廣集創意與新意，希望汲取到更多廣告界菁英對時報廣告獎建議, 共再創華文廣告新風貌!

(中時電子報)

今年臺北國際創意節的主旨，希望將華文世界的創意聚集在一塊，激發出更多火花, 旺旺中時更提供媒體平台以及多年辦獎的資源，貢獻予兩岸的廣告界。