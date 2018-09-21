勞動部新增化學物應揭露項目 違反最高可處15萬

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勞動部修正「危害性化學品標示及通識規則」，未來在化學品安全資料表的混合物成分辨識資料項目中，須新增「化學文摘社登記號碼」，除雇主須向勞工公開化學物質資訊，上游廠商也必須向下游廠商公開，影響的上游廠商近5000家。最快10月公告修正規定，明年1月1日施行，若違反該規定者可處3到15萬元的罰鍰。

由於化學品廣泛使用，若管理不善或勞工認知不足，可能導致火災、爆炸、職業病等傷害，過去曾發生高科技產業的四甲基氫氧化銨溶液中毒事件，導致3人死亡，更顯勞工對化學品危害資訊認知的重要性。

修法後，未來無論是純物質或混合物，製造廠、輸入商或供應商都須標示化學物質資訊，並提供安全資料表，表內有16大項，包括化學品與廠商資料、危害辨識資料、急救措施、洩漏處理方式等。另須新增「化學文摘社登記號碼」，該號碼等同化學物質的身分證，可透過號碼查詢其安全資料表。

勞動部職業安全衛生署副組長張國明表示，過去法律僅處罰雇主，然而若上游廠商未提供資料的話，雇主也難以向勞工揭露資訊，因此修法後除要求雇主須向勞工揭露化學物質資訊，上游廠商也須向下游廠商揭露，揭露方式不限，如製作手冊、網路公布等。

若上游廠商未提供給下游廠商資訊時，勞動部可直接對其開罰3到15萬元罰鍰，再要求其限期改善，未改者可按次處分。而雇主若被查到未向勞工揭露資訊，勞動部則會先要求限期改善，未改者再對其開罰。

因安全資料表涉及商業營業秘密資訊，影響的上游廠商近5000家、雇主或製造廠等超過數萬家，若有保留秘密不揭露的需求，除了高危害的化學物質，如一級致癌物、生殖毒性、畸胎影響等，其他可向職安署提出申請，核定後可不公開。

(中時 )

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