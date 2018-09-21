台中》秋冬河川揚塵好發期 中市府應變防護演練

2018年09月21日 15:28 中時 盧金足

台中市政府環保局在於大安區濱海樂園舉辦河川揚塵應變防護演練，盼透過各項工法，為防範河川揚塵做好萬全準備。（盧金足翻攝）

在中央與地方的合作下，台中市已連續3年未發生大規模河川揚塵現象。（盧金足翻攝）

為防治河川揚塵，台中市政府環保局每年加強河川種植戶稽查輔導，並協調中央施作各種複合式工法與造林，台中已連續3年未發生大規模河川揚塵現象。由於9月中旬後屬秋冬氣候型態，東北季風逐漸盛行，是河川揚塵的好發期，台中市政府環保局在於大安區濱海樂園舉辦河川揚塵應變防護演練，盼透過各項工法，為防範河川揚塵做好萬全準備。

環保局表示，台中市河川揚塵易發區域，主要以大安溪、大甲溪流域從台1線至出海口間河段，近年來環保局協調經濟部水利署第三河川局，已於大安溪及大甲溪口種植將近10公頃防風林；同時藉由河川揚塵防制工法，就地取材將礫石堆成約1.5公尺的石籬，成功阻絕風沙越過截砂石籬，施作長度已累積10公里以上。

此外，第三河川局也於出海口附近施作各種複合式工法，包括水線、防塵網等來防制砂石飛揚，並協調林務單位設置保育林及堤後造林，自2010年至今，已完成河川沿岸20公頃造林工作，持續減少裸露面積，避免風大帶起沙塵。環保局為避免河床上種植戶大面積翻耕行為致揚塵現象，也不定期與第三河川局舉行聯合稽查並輔導改善。

河川揚塵應變防護演練，市府共動員環保、水利、教育、農林、衛生、警察、消防、村里等44個應變單位，分別執行通報、管制、防護任務，以及各機關LED、廣播及電視跑馬燈即時通報，大甲區德化國小也於大安溪出海口附近的頂安里社區，進行河川揚塵防制環境教育，包括在地里長、居民及大甲區德化國小學童等約200人參與。

環保局局長白智榮表示，在中央與地方的合作下，台中市已連續3年未發生大規模河川揚塵現象，針對揚塵危害最嚴重的大安地區進行滿意度問卷調查，民眾整體感受到揚塵有改善者，已從原本的1.6％上升至71.9％。

此外，台中市河川裸露地面積已由2015年46％降低至107年的36％；懸浮微粒濃度超過每立方米150微克的大規模揚塵天數，自2007年22天逐年下降，2015年後未發生大規模揚塵事件。

環保局提醒，9月中旬後屬於秋冬氣候型態，東北季風逐漸增加，易致強風造成塵土飛散，提醒民眾於風飛砂來襲時應緊閉門窗並戴上口罩，並於門口適度灑水，若非需要盡量不外出。

(中時 )