轟促轉會調查報告敷衍 藍委提3要求：全面揪出「張天欽們」

2018年09月21日 15:59 中時 楊佳穎 、 姚志平 、 陳君瑋

國民黨立委在議場內掃除「張天欽們」紙紮小人。（姚志平攝）

立法院今開議，面對國民黨團杯葛，行政院長賴清德無法上台進行施政報告並備質詢，最終由立法院長蘇嘉全在下午3時許宣布會議休息。國民黨團也召開記者會，痛批促轉會提出一頁半的調查報告內容敷衍了事、無法接受，應由公正第三方介入調查，調查完成前促轉會也必須全面停止運作；此外，黨團也要求追查各機關所有「張天欽們」，並由國民黨主審中選會、促轉會預算。

國民黨團召開「促轉惡轉，賴清德向國會道歉」記者會，黨團總召江啟臣指出，今日對於促轉會醜聞，要求賴清德在國會針對「張天欽們」公開道歉，更應徹底調查、掃除行政機關裡面所有的張天欽們；尤其距離選舉只剩60幾天，不該讓執政黨、有心人士濫用行政資源干預選舉，甚至把獨立機關當政治選舉打手。

江啟臣接著指出，促轉會今也提出調查報告，以短短內容交代這場由副主委召開的內部會議，「這會議內容何其多，比報告內容還多，卻拿這份報告跟社會大眾交代，社會會接受嗎？」況且促轉會還要繼續運轉，不停下來接受調查，「若促轉會對於自己的不正義調查，都查不出真相，如何期待促轉會調查過去不正義事件的真相？」

江啟臣說，調查報告完全將張天欽事件定調為個人言行失當，社會相信嗎？且報告中還提到要導正觀念偏差，並規劃給予內部訓練，要深化對轉型正義的知識與理解。他質疑，促轉會有60餘人，任用及任命有沒有問題？是否根本是隨便用人、因人設事，只是要佔位置？更何況報告把責任都推給組織內部溝通協調不良，「這應該是內部的相互鬥爭吧！」

江啟臣也呼籲賴清德，除了要公開在國會對「張天欽們」的事件道歉外，還要徹查、揪出、掃除張天欽們，並透過外部調查，真正找出問題、解決問題；如今的調查報告令人失望、無法接受，若促轉會對自身污垢都只能做這樣的調查，看來沒能力也沒資格調查過去冤案的真相。

(中時 )