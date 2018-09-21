林佳龍與長輩共餐 分享敬老卡擴大功能

台中市長林佳龍與關懷據點長輩共餐。（陳淑娥攝）

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沙鹿洛泉里據點長輩與市長林佳龍共同合影。（陳淑娥攝）

台中市社區照顧關懷據點目前已達321處，市長林佳龍21日與沙鹿洛泉里據點長輩一起共餐時表示，台灣進入高齡化社會，3年多來市府積極推動「托老一條龍」政策，也擴充敬老愛心卡服務功能，讓銀髮族生活更便利。

林佳龍中午在社會局長呂建德、沙鹿區長李順彬陪同下，前往沙鹿洛泉社區活動中心與關懷據點的長輩一起用餐，立法院副院長蔡其昌、市議員尤碧鈴、王立任與楊典忠等人也都到場與長輩致意。

「活得久，也要活得好！」林佳龍表示，台灣已進入高齡化社會，生活品質也要更好，3年多來市府推動「托老一條龍」政策，其中「社區照顧關懷據點」提供每周至少1天、1天2至3小時服務。

台中市的社區照顧關懷據點從207處到今年9月已成長至321處，提供供餐服務的單位也由151處增至284處，目前也配合中央長照2.0讓長照服務一條龍，投入更多資源照顧長輩。

而過去敬老愛心卡只能搭公車，從7月中開始可折抵就診部分負擔及掛號等費用，目前超過110家診所可使用，25日後可搭乘計程車，許多長輩肯定敬老愛心卡的功能擴大，外出更便利、就醫也方便。

林佳龍也前往沙鹿區興安社區活動中心視察，發現中心雖使用頻繁，卻無冷氣空調設備，他當場請社會局評估補助安裝冷氣的可行性。社會局指出，市府以社區營造理念規劃各社區活動中心，提供社區居民休閒活動空間，也加入社會福利等多功能服務，並進一步整合里內各項資源，推廣各項福利政策、凝聚社區向心力。

(中時 )

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