世局混亂 議員審天文館預算關心「天有異象」

北市議會教育委員會今下午審查市立天文館預算，館長陳岸立（左三）回應議員關心「天有異象」問題。（張潼攝）

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北市議會教育委員會今下午審查市立天文館預算，議員厲耿桂芳提及，最近台灣世局混亂，天文館是否觀察到「天有異象」？此話一出，在場藍綠議員也紛紛開玩笑回應「有觀察到誰會連任嗎？」館長陳岸立則回應，天文館所學是天文學，比較不是占星。

審查天文館預算時，厲耿桂芳詢問陳岸立，她認為近年是否天有異象，導致台灣世局很混亂？加上最近天空也都霧霾一片，雖然歷朝歷代曾有這樣的觀察，而台灣現在是現代國家，但還是可以看看有沒有此類觀察，「實在太亂了！」

議員許淑華、教委會召委陳重文聞言則笑說，還是天文館有觀察到誰會連任嗎？在場有7位議員，要不要幫忙看一下？議員李建昌則說，要是相信這個，會建議他去聯合醫院松德院區看病。

對於議員詢問與打趣問法，陳岸立表示，提問部分屬於比較「占星」的部分，但天文館人員學的是天文學，兩者有點差異，占星是占卜，天文學則是理解天文運轉等。

但他也舉例，如果從科學觀點來看，《聖經》裡說耶穌誕生時天空有伯利恆之星特別明亮，有天文學家往回推算，當時應該是木星、金星靠很近，所以特別亮，不算是天有異象；或者也有人會問，若5顆行星排成一直線，是否對人有影響，但其實行星之間實際距離還是很遙遠，影響是微乎其微的。

(中時 )

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