蘭蔻迎周慶 首度推出自由選搭明星商品

蘭蔻2018週年慶主視覺。（蘭蔻提供）

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蘭蔻抗皺緊顏修復霜組週慶價，2700元。（蘭蔻提供）
蘭蔻玫瑰修護面霜組週慶價，1萬350元。（蘭蔻提供）
蘭蔻超進化修護肌因組週慶價，5625元。（蘭蔻提供）
蘭蔻零粉感最強持久組週慶價，3510元。（蘭蔻提供）
蘭蔻官網獨家粉水奇蹟保濕組週慶價，1575元。（蘭蔻提供）

頂級美妝蘭蔻迎周慶，特別嚴選深受消費者喜愛的「超進化肌因賦活露」與「超進化肌因活性安瓶」，加上亞洲四大巨星秀智、周冬雨、戶田惠梨香、袁泉的愛用推薦，列出豪華必buy清單。

為讓更多女性親身見證肌因修護奇蹟，蘭蔻首次針對超進化肌因賦活露與超進化肌因活性安瓶，推出「肌因日夜修護加價購」方案，購買指定組合可搭配加購方案，整組換算下來可以平均8折價格購入肌因明星產品，再贈送價值高達1,850元貴婦愛用的頂級「黑鑽奧秘霜」精巧版。

「超進化肌因系列」特惠組，搭配滿額贈最高現賺約價值9000元的小容量贈禮；粉底與氣墊粉餅也加入特惠組行列，9月新品絕對完美黃金玫瑰修護乳霜、超緊顏全面修復霜、絕對完美迷霧唇膏亦同步迎戰周慶。

被無數粉絲暱稱為「粉水」、在中國當紅美妝APP「小紅書」上擁有超過4萬2000筆分享的蘭蔻「溫和保濕化妝水」，首次於官網獨家限時販售「官網獨家粉水奇蹟保濕組」，不僅買1贈4，贈品價值更高達2402元。

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