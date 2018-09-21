全球暖化專家詹姆士‧漢森：面對氣候變化 人類無法即時反應

2018年09月21日 16:02 旺報 李侑珊

第三屆唐獎頒獎典禮21日在國父紀念館舉行，永續發展獎得獎人、前美國航空暨太空總署哥達太空研究所所長詹姆士‧漢森，在領獎致詞時表示，以石油、燃煤為主的能源使用方式，雖提升當前人類的生活水準，卻大量釋放二氧化碳，改變氣候與人類的健康，而氣候改變所造成的環境威脅，人類無法即時反應。

國際知名的全球暖化研究專家漢森，為第一位整理出全球溫度的分布，同時也是第一位分析出全球溫度變化超出了自然變化範圍，而提出有全球暖化趨勢的科學家。同時他也指出溫室效應氣體對氣候系統的影響，不僅是在現有的排放量，其累積的排放量，更是有深遠影響。

漢森提到，化石燃料雖能提升人類生活水平，一公升的汽油可以做的工作

，相當於100小時的人力，但化石燃料大量產生二氧化碳，已對環境造成研究汙染，氣候變遷如同燙手山芋，對此我們無能為力，海平面上升，將淹沒沿海城市，低緯度的人們無法承受氣候高溫，無法避免逐漸向高緯度地區遷徙，將導致地球人口分布失衡。

漢森也表示．能源進化使用，以及科學的進步，雖讓物種不至於滅絕，但年輕人必須了解能源現況與問題，並擁有對於環保及健康的主張，以及穩定氣候的決定。

漢森說，想要推動能源政策，政治人物與環保團體 都免不了要像捐錢的大財主低頭，因此在未來的數十年間，在訂定能源決策時，是否能提出客觀的科學方法，將視至關重要的。

漢森還說，上一代的人，不應該為年輕人做決定，我們可以做的是幫助年輕人，協助他們了解科學方法，並提供年輕人做客觀決策的工具，這也是他正提筆撰寫具有自傳性質的著作「蘇菲的行星」（Sophies Planet）的目的，他在書中他學習科學的方法，以及成為科學家的過程。

漢森特別提到，推動能源政策，必須仰賴政治領袖的行動，因此他呼籲一定要

客觀評估政治領袖在做什麼，才能對公共議題的推動，有所幫助。

(旺報 )