大陸羽賽 周天成與雙麟都殺入4強

2018年09月21日 15:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

陳宏麟（左）、王齊麟擊退大陸組合，殺入中國大陸公開賽男雙4強。（資料照／世錦賽官網翻攝）

中國大陸羽球公開賽21日進入8強階段，世界排名第9的台灣「雙麟」陳宏麟／王齊麟對上世界排名18的地主組合何濟霆／譚強，以19比21、21比12、比逆轉勝出，殺進男雙4強。

幾乎在雙麟勝出的同一時間，「台灣一哥」周天成則以21比17、21比14擊退前世界第1、韓國名將孫完虎，以直落2挺進男單4強。這是小天生涯第2次取勝孫完虎（另7敗），中止對戰4連敗，下役可能要碰上里約奧運金牌、大陸名將諶龍。

雙麟今年狀況出色，8月初在南京世錦賽拿下銅牌，上周在日本公開賽也挺進4強，這次在常州再次逞威，近期第3度在巡迴賽打入4強階段。

雙麟過去對戰何濟霆／譚強以1勝2負稍居下風，首局就有機會拿下，但14比11領先時連丟4分，以18比17反超後，又被對手拉出一波3比0攻勢，讓出首局。

次局雙麟大發神威，從1平後就一路領先，輕鬆扳平局數。決勝局雙麟在技術暫停時落後，換邊後急起直追，雖然20比19時錯過一個賽末點，但接著陳宏麟在雙方36拍僵持中，在前排突然躍起扣殺得手，最後對手接發球揮空，讓雙麟兵不血刃拿下勝利與4強門票。

(中時電子報)