金門艦巡弋前線海域 威力大掃蕩越界陸船

海巡署常駐台中的500噸級金門艦今（21）日回到故鄉，在兩岸交流最前線執行海上巡弋任務。（李金生攝）

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海巡署以優勢兵力和裝備展現打擊海上不法、嚴防疫病入侵的決心。（李金生攝）
海巡署第12巡指部主任詹嘉德（中）偕金門縣府秘書長林德恭（左）等人檢閱協同執行部隊和單位。（李金生攝）

海巡署常駐台中的500噸級金門艦今（21）日回到故鄉，在兩岸交流最前線執行海上巡弋任務，目標鎖定越界作業大陸漁船和「非洲豬瘟」，以優勢兵力和裝備展現打擊海上不法、嚴防疫病入侵的決心。

金門海域進入漁汛期，大陸漁船頻繁越界捕撈黃魚、白鯧等高價魚種；另對岸最近爆發「非洲豬瘟」疫情，也讓兩岸往來密切的金門跟著拉警報。

「金門艦」目標鎖定越界大陸漁船，展現全力打擊不法的實力。（李金生攝）

中央和地方聯合執行單位人員登上「金門艦」了解裝備現況。（李金生攝）

海巡署特別派遣黑衫特種勤務隊與「金門艦」，協同金門海、岸巡隊執行禁限制水域掃蕩任務，不讓對岸1船1人越界捕撈，確保海上作業秩序；同時也結合中央駐金防疫、檢疫和移民署、警消單位加強查察作業，全力阻絕對岸疫病入侵。

海巡署今天在「金門艦」臨時母港水頭南堤舉辦誓師儀式，包括中央、地方相關單位共有巡緝艦1艘、海巡艇2艘、多功能巡緝艇2艇、巡邏暨公務車12輛及人力120員，針對大、小金門地區海岸廢棄空屋、防風林、消波塊等易走私偷渡地點，全面執行威力掃蕩任務，並強化港口查緝及小三通安檢防疫工作。

海巡署指出，金馬澎分署此次「專案」協調艦隊分署「金門艦」及偵防分署特種勤務隊進駐金門，期待拿出具體執行成果，有效發揮「守門人」功能角色，對越界大陸漁船和走私集團發揮打擊和遏阻作用。

(中時 )

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