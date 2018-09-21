南投》原鄉耳語？!信義鄉長參選人全志堅飽受困擾

全志堅（左）最近忙著拜票，並向選民說明未來施政及服務理念；對於8年前流竄全鄉、擾亂選舉的謠言，經複製並加在他身上，他拜託選民依定要理性冷靜判斷。（沈揮勝攝）

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全志堅（前排左三）深耕基層20年，人脈佳、支持者眾；他堅定服務、強調族群共榮；對於原保地續約問題，一定會以非原住民農友的耕作及生存權為前提，找出合理解決的方案。（沈揮勝攝）

信義原鄉選情，耳語流竄！種種不利謠傳多衝著參選鄉長的信義鄉農會企畫部主任全志堅而來；內容涉及鄉公所未來人事任用、原保地續約問題；各耳語言之鑿鑿，但卻互相矛盾；全志堅呼籲鄉親理智判斷，勿讓流言擾亂選舉。

目前盛傳的謠言包括，「全志堅與農會祕書辜麗華條件交換將由其丈夫曾清鎮接任鄉公所祕書」、「全志堅已內定鄉農會總幹事黃志輝胞弟黃志聰接任祕書」，以及「全志堅將破壞慣例不以漢人為祕書，改由原住民當祕書」。

但事實上，同樣的謠言在上上屆選舉時就已傳過，不但各版本間互相牴觸，且選後證明全是子虛烏有！曾清鎮年逾65歲已不符合鄉公所祕書任用資格，黃志聰則現職南投縣選委會副總幹事。

時隔8年，同樣的謠言又被複製，套用在全志堅身上，也難怪他不堪其擾。

去年，原民會以行政命令要求地方政府落實非原住民租用原保地得依規定用途「改善」家屋才准續約，此舉意同拆屋還地，引發全鄉非原住民大恐慌。

這個地方難解的問題，最近也成新耳語，謠傳全志堅若入主鄉公所，將強力配合中央政策，讓非原住民很難生存。

事涉族群和諧，全志堅被迫緊急消毒。他解釋，擔任農事指導員近20年，天天與各族群農民密切互動，最能深刻感受原鄉非原住民農友的委屈與苦楚。原保地續約，一定會以非原住民的耕作與生存權為前提，妥善找出兩全其美的解決方案，讓各族群共榮。

(中時 )

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