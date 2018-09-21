二水超大違建碧雲禪寺 出家人遭包商驅逐 寺院被侵占謀利

2018年09月21日 16:33 中時 吳敏菁

彰化二水百年歷史的碧雲禪寺違章查報在2012年就被認定，保育山坡地淪落被大肆濫墾，比丘尼付委託魏明仁建寺付款9000多萬元後，山河變了色，比丘尼也驅逐到鐵皮屋，這一頁血淚，不止於選舉議題，還是關於守護土地正義的嚴肅課題。

台灣護樹團體聯盟公布一張照片讓暴露了破壞山坡地破壞的慘狀，Angela Chang臉書指出寺廟位於土壤鬆軟的山坡，也就是土石流潛勢區，明明是違建，應該要立刻拆，再把代拆帳單寄給佔用者。

台灣護樹團體聯盟指出，碧雲禪寺目前是魏明仁把持，他原是受雇擴建碧雲禪寺的包商，多年後宣稱寺方積欠工程款，鬧上法院，禪寺面臨法拍，產權落入手中。禪寺清修的比丘尼被迫搬到禪寺旁的貨櫃屋，大甲媽繞境時，這群祭拜觀音的比丘尼還曾攔轎陳情，泣訴被誘迫簽本票，損失產業。

Angela Chang臉書也指出，擴建禪寺建物位於山坡地保育區，是八卦山最大的超級違建，是當地政治人物夥同魏明仁欺凌詐騙老尼姑。魏明仁取得寺院產權後，欲將違法建物改為納骨塔牟取暴利未遂，後偽稱其為洪門兄弟，卻自稱是「共產黨在臺灣的宣傳小兵」寺廟改為共產黨的教育訓練基地，取名為『中華人民共和國臺灣省社會主義民主思想愛國教育基地』，意圖製造他是共產黨的形象恫嚇鄉民並且詐取中共的資源支持。

當地居民表示每天受到碧雲禪寺播放中共的宣傳歌曲早晚各40分鐘表示對中共輸誠卻吵到整個原本平靜的鄉下地區天天充斥噪音，鄉民舉報去環保局開罰卻始終未有公權力介入。

Angela Chang沉痛，八卦山 脈是南路鷹過境台灣的時候非常重要的棲息地，二水鄉位於彰化最重要的八堡一圳與八堡二圳之間故稱為『二水』，在這裡大規模開發山坡地污染和恐將造成土石流危及底下住家的生命安全，不解為何當初彰化縣政府竟然能夠默許這麼大的違建聳立？

魏明谷21日明示，縣府預計今日下午4時請台水台電執行停止供水供電，26日上午10時執行強制拆除，並請彰化縣警察局派員維持現場秩序。建設處長劉玉平也表示，有關土地違規的使用、山坡地的保育利用也有很大的戕害，縣府針對這個部分去做處理。斷水斷電的範圍將針對違章建築的範圍，而下周執行強制拆除的是針對實質違章的部分。

(中時 )