首度低碳社區參與式預算 環局籲請市民投票

2018年09月21日 16:06 中時 洪榮志

台南市政府環保局今年首度引進低碳社區參與式預算，結合社區民眾因應在地需求，提出因地制宜的節能減碳計畫，並編列30萬元協助社區完成提案的操作與執行。經初步選出5件提案後，環保局籲請民眾28日、29日共同響應踴躍參與投票。

今年8月起，環保局透過4場次參與式預算說明會，鼓勵各里辦公處及社區發展協會，針對社區內有關低碳與調適，且具公共性、迫切性需改善的問題進行提案。

9月8日於北區大豐里社區活動中心辦理社區提案工作坊，由社區民眾討論與意見統整後，針對與日常生活息息相關的節能與環境清潔、綠化等議題，共產出8件提案，再由參與者投票選出5件提案，分別為：零碳胖Car-太陽能野餐宣導車、綠能2.0-阿波羅滾球場、正覺綠園小清新、振興螢火蟲星光大道及無碳生活游學二行。

環保局說，入選的5件提案，即日起至27日於公布於臺南市咱低碳城市網及環保局永華辦公室（台南市東區中華東路二段113巷72號）1樓大門外騎樓進行公開閱覽。28至29日將於環保局永華辦公室1樓進行現場投票，只要16歲以上的市民，憑身分證或健保卡即可到場投票，每人只能投1次，1人1票，投票於29日下午3點截止，當天下午5點完成開票後，隨即公布票選結果。

環保局長林健三說，過去的政策推動都是由上而下施行，但隨著時代改變，地方上很多熱愛這片土地的市民，都有不同以往的前瞻的想法，積極為地方帶來正向改變，今年透過「低碳與調適區域性參與式預算試辦計畫」，邀請大家一起來讓台南市的環境變得更美好。

(中時 )