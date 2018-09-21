INGO中心揭牌 廣邀國際組織交流

台中市政府推動霧峰區光復新村設置「國際非政府組織（NGO）」中心，21日歡喜揭牌。（林欣儀攝）

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打造台中成為台灣與世界交流的重要基地，台中市政府推動霧峰區光復新村設置「國際非政府組織（NGO）」中心，在921地震滿19周年時正式揭牌，台中市長林佳龍致詞時強調，未來計畫斥資1億元進行66間房舍修繕，盼吸引更多國際組織來駐點、交流。

林佳龍與文化部主任秘書陳濟民、外交部中部辦事處長宋子文及多位地方民代、官員一同為國際NGO中心揭牌，現場氣氛熱絡，包括當地舊正社區、丁台社區及霧峰區農會都設攤呈現在地特色，吸引許多人觀摩。

「這是第三波民主運動！」林佳龍指出，霧峰區早期就是台灣民主運動發源地，在日治時代有「台灣議會之父」林獻堂發動的議會設置請願運動，光復後有省議會、許多本土精英在此論政，現在則希望透過非政府組織與國際連結，展現台灣的巧實力。

「INGO在霧峰有初步進展，未來將邁開更大腳步推動！」林佳龍說，光復新村在921地震19周年時宣布再造，有不一樣的意義，市府日前已先修繕13間房舍供德國國際救難隊、亞洲大學INGO研究中心等單位進駐使用，明年也爭取到文化部經費支持，將斥資1億元修繕66間房舍，規畫作為國內外NGO辦公、會議及住宿空間，並將與省諮議會的內部宿舍、會議廳與圖書館等設施結合。

(中時 )

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