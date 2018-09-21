新北》侯友宜不安全說 綠議員：想起以前怪伯伯的「妹仔水喔」

2018年09月21日 16:31 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜在記者會一句對女幕僚「長相不安全」說法，引發外界批評侯性平學分不及格，新北市議會民進黨團女性議員21日舉行記者會要求侯道歉，外型亮麗的民進黨議員李倩萍說，以前大學時代搭公車，常有奇怪的叔叔、伯伯對她說「妹仔水喔」，讓她感覺像被豺狼鎖定的獵物，侯友宜即便沒有這個意思，但對被說的女性來說，卻是很可怕的回憶；侯辦強調，絕無對女性不友善。

民進黨李倩萍說，侯友宜在政策記者會對女幕僚直言:「妳…長得不太安全喔，包括我們這種年紀大的，可以交幾個這種年紀的，幼齒的好朋友。」，引發新北市女性譁然後，竟又大言不慚的回應「我沒這個意思，他們要怎麼解釋，你也知道我講話就比較憨慢，講話憨慢也沒關係，多講幾次大家就會聽清楚了。」一場共乘記者會，竟樓歪變成色老頭想交幼齒好朋友的說明會，這樣的厚友宜，女性朋友可不能認同。

李倩萍說，大學時代經常搭公車上學，常在等公車時遇到奇怪伯伯搭訕，語帶輕佻對她說「妹仔水喔」，讓她渾身不舒服，只想逃離現場，聽到侯友宜說出這些話，讓她想起年輕時代可怕的回憶。

民進黨議員周雅玲說，侯友宜要參選市長卻做出最不好的示範，最近也接到接到家長反映，從小孩口中得知學校內已經開始流行對女學生品頭論足「長的安不安全」，侯友宜應該正式站出來面對，替自己的不良示範親自道歉。

綠議員廖筱清說，侯友宜脫口說出「像他這種年紀可以交幾個幼齒的好朋友」，完全不像是一個過去接受專訪不斷強調重視婦幼安全、建立婦幼安全網、誓言守護婦幼安全等作為的人，不管是不經意的真情流露、還是不小心的露出馬腳，身為一個男人，都應該對自己的行為與說話負責任並道歉。

侯辦發言人賴冠群表示，共乘是當天政策記者會的主題之一，侯友宜的原意及前後語句，是說明女性出門，擔心的就是人身安全問題，還原現場絕對沒有不友善女性的意圖。

賴冠群說，對於外界的建議、批評，侯友宜及團隊會持續學習，未來也會更謹慎注意。至於新聞稿中的案例，辦公室沒有回應。

侯友宜30多年的警察生涯，為了守護婦幼安全拚生拚死、盡心盡力，絕對不可能不尊重女性。賴冠群也呼籲民進黨議員不要為了選舉，刻意操作把一塊白布染到黑。

(中時 )