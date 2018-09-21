綠建議成立促轉會調閱小組讓議事順利 藍軍不接受

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中時

立法院今天開議，不過國民黨團一早佔領主席台，導致議事無法進行，行政院長賴清德也沒辦法上台報告，並提出3項條件。對此，民進黨團書記長鄭運鵬說，民進黨團願意接受賴清德順利報告後，在國會殿堂裡再次向國人道歉，並可接受在立法院司法委員會下成立調閱小組，但國民黨團不接受這樣條件，採取無理杯葛，民進黨團對於議事空轉感到遺憾。

至於國民黨也要求追查各部會、縣市府行政不中立，鄭運鵬說，如果藍委在各部會有事證，在總質詢、委員會、記者會都可提出，現在拿出地方政府的事情選擇性開記者會，要求行政院長負責，是很奇怪的事情。

鄭舉例，如花蓮縣送白米，上頭卻同時印製前縣長傅崐萁跟參選人徐榛蔚，國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙把預備金拿去其他縣市使用，算不算濫用資源，「難道這也要行政院概括負責嗎？」認為國民黨不應該無限上綱。

鄭運鵬也說，賴清德非常重視開議第一天的施政報告，甚至比國民黨預期都還要早就簽到，形容若開議是開學第一天，賴是「背著書包公文，興奮地來到立法院」，但很遺憾開議第一天沒有平和的氣氛。

鄭運鵬說，下周二的立法院院會是賴清德針對823南部水患專案報告，這是依據國民黨要求所做，盼能順利進行，並補足今天沒處理的報告事項；至於今天沒處理的施政報告、詢答，希望下周五能順利進行。

(中時 )

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